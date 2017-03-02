Ренессанс Капитал снизил рейтинг ADS Vimpelcom до "держать", но поднял оценку на 4,5%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость американских депозитарных акций (ADS) Vimpelcom с $4,4 до $4,6 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Между тем в связи с ограниченным потенциалом роста котировок ADS Vimpelcom с текущих уровней рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADS Vimpelcom, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $5,13 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,17 за штуку.