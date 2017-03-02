02 марта 2017 года 09:55
Утренние прогнозы: рынок акций останется в "боковике"
Начало весны на фондовом рынке ознаменовалось коррекционным ростом: по итогам торгов среды индекс ММВБ составил 2059,87 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1109,39 пункта (+0,9%). Эксперты сегодня рассчитывают на нейтральное начало торгов и не исключают попыток возобновления роста фондовых индексов в течение дня.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $56 за баррель, слабо отреагировав на данные о росте запасов и производства нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2060 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит попытки нивелировать потери, понесенные им с конца прошлой недели".
Промсвязьбанк: "Сегодня перед открытием сформировался практически нейтральный фон, ожидаем небольшой откат по индексу ММВБ на старте сессии с дальнейшим переходом к умеренному росту в течение дня. В фокусе внимания финансовая отчетность по МСФО "Сбербанка", "Ростелекома", "Аэрофлота" и "Московской биржи"".
ИК "ФИНАМ" (Тимур Нигматуллин): "На мой взгляд, сегодня индекс ММВБ ждет проторговка в широком "боковике" после вчерашнего значительного роста. Активным покупкам не будет способствовать и смешанный внешний фон. По итогам вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял 0,06%. Сегодняшний день будет очень насыщен в плане корпоративных событий. В частности, ожидается публикация МСФО отчетностей за четвертый квартал 2016 года таких крупных компаний, как "Аэрофлот", "Сбербанк" и "Московская биржа". В последнем случае ожидаю сильных результатов, поскольку из-за высокой ключевой ставки Мосбиржа по-прежнему может рассчитывать на значительный объем процентных доходов. На валютном рынке ожидается умеренное ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5% из-за дешевеющей нефти и растущего в пределах 0,2% индекса доллара (DXY).
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В целом внешний фон для российского рынка акций нейтральный. Незначительное снижение нефти компенсируется лёгким оптимизмом в Азии. Можно также ожидать повышенной активности в бумагах отчитывающихся компаний. Индекс ММВБ начнёт день вблизи значений закрытия накануне, но затем вновь может уйти в "минус", так как сильных поводов для продолжения отскока пока нет".
Инвестиционная палата (Александр Волынский): "Четверг на российском фондовом рынке откроется, по нашему мнению, сдержанным снижением котировок. В течение дня ждем попытки возобновить рост. Потенциальное повышение склонны рассматривать как коррекцию в рамках движения к 1800-1900 пунктам по индексу ММВБ. Возобновление продаж рекомендуем ближе к 2100-2150 пунктам".
Опубликовано: /Финмаркет/
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