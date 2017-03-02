К осторожным покупкам сегодня можно рекомендовать акции "Аэрофлота" и "Мегафона" - Алор Брокер

"Российский фондовый рынок сегодня будет находиться в неопределенности после сильной коррекции в последние дни, индекс РТС будет колебаться вблизи отметок, достигнутых ранее – 1100 пунктов. Курсы доллара и евро поднимутся до 59 и 62 рублей, соответственно, так как нефть дешевеет, а индекс доллара растет на 0,18%. На динамику торгов сегодня окажут влияние данные по потребительским ценам в Европе, которые выйдут в 13:00 мск. К осторожным покупкам сегодня можно рекомендовать акции "Аэрофлота" и "Мегафона", которые инвесторы начали активно покупать после коррекции. "Короткие" позиции, если они были открыты, имеет смысл полностью или частично закрыть, так как коррекция вниз приостановилась", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.