Сильных поводов для продолжения отскока по индексу ММВБ пока нет - "Открытие Брокер"

"В целом внешний фон для российского рынка акций нейтральный. Незначительное снижение нефти компенсируется лёгким оптимизмом в Азии. Можно также ожидать повышенной активности в бумагах отчитывающихся компаний. Индекс ММВБ начнёт день вблизи значений закрытия накануне, но затем вновь может уйти в "минус", так как сильных поводов для продолжения отскока пока нет", - указывает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.