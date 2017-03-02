Индекс ММВБ ждет проторговка в широком "боковике" - ИК "ФИНАМ"

"На мой взгляд, сегодня индекс ММВБ ждет проторговка в широком "боковике" после вчерашнего значительного роста. Активным покупкам не будет способствовать и смешанный внешний фон. По итогам вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял 0,06%. Сегодняшний день будет очень насыщен в плане корпоративных событий. В частности, ожидается публикация МСФО отчетностей за четвертый квартал 2016 года таких крупных компаний, как "Аэрофлот", "Сбербанк" и "Московская биржа". В последнем случае ожидаю сильных результатов, поскольку из-за высокой ключевой ставки Мосбиржа по-прежнему может рассчитывать на значительный объем процентных доходов. На валютном рынке ожидается умеренное ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5% из-за дешевеющей нефти и растущего в пределах 0,2% индекса доллара (DXY)", - прогнозирует аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.