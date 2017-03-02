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02 марта 2017 года 09:56

На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 2 марта. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли в среду быстрыми темпами и обновили исторические максимумы после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе и на фоне усилившихся ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки на заседании 14-15 марта. Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку в 21000 пунктов. Теперь некоторые аналитики спорят, сможет ли Dow Jones взлететь до 30000 пунктов в первый срок президентских полномочий Д.Трампа.

Оценка трейдерами вероятности повышения базовой ставки Федрезервом на мартовском заседании, согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, в среду выросла до 60%, по сравнению с 50% в понедельник и 36% неделей ранее. Помогли в этом заявления руководителей ФРС о возможности скорого повышения стоимости кредитования. Вместе с тем выступление Д.Трампа в Конгрессе, хотя и не содержало особой конкретики, позволило инвесторам надеяться на то, что он выполнит предвыборные обещания в части снижения налогов и повышения госрасходов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг вслед за американским рынком благодаря возросшему оптимизму в отношении перспектив политики президента США Д.Трампа. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,92%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%, китайский Shanghai Composite теряет менее 0,1%. В ходе выступления в Конгрессе во вторник Д.Трамп показал себя более дипломатичным, что повысило уверенность экспертов в его способности добиться поддержки законодателями планов налоговых реформ, развития инфраструктуры и пересмотра торговых соглашений США с рядом стран, озвученных ранее президентом.

Вместе с тем цены на нефть, снизившиеся в среду после публикации данных о росте запасов нефти в США до рекордного уровня по итогам прошлой недели, продолжают опускаться в четверг утром. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК опустилась на 0,35% - до $56,16 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на 0,27% - до $56,36 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,45% - до $53,59 за баррель. Контракт подешевел на 0,33% - до $53,83 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на увеличение запасов нефти в стране на 1,5 млн баррелей по итогам прошлой недели. Уровень запасов нефти повысился по итогам восьмой недели подряд и достиг рекордных 520,2 млн баррелей. В то же время темпы роста запасов оказались более слабыми, чем ожидалось. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение на 2,1 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 31 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,032 млн б/с. Рост добычи нефти в США может нивелировать усилия государств ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в организацию, по ограничению поставок нефти на мировой рынок, что серьезно беспокоит экспертов.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду упала более чем в 4,3 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 6,458 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,481 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 марта снизился всего на 0,03% и составил 104,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 494,91 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-07" (+0,25%), "РусАл Братск-07" (+0,22%) и "Бинбанк БО-02" (+0,17%), а в лидерах снижения - "Россельхозбанк-07" (-2,73%), "Сбербанк БО-18" (-0,54%) и "РЖД-23" (-0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 13 млрд рублей в размере 13% годовых. По 5-летним бумагам предусмотрена оферта через 3 года. Купоны по выпуску - полугодовые. Ставки 2-6-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации серии БО-П01 проходил с 10:00 МСК 28 февраля до 17:00 МСК 1 марта. Техническое размещение облигаций запланировано на 3 марта. Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 14-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 6% годовых (20,44 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серии на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена по итогам маркетинга в размере 7,5% годовых. Ставка 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставка 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) установило ставку 10-го купона облигаций 3-й серии в размере 0,1% годовых (0,5 рубля на одну ценную бумагу номинальной стоимостью 1 тыс. рублей). "Группа ЛСР" разместила 3-й выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей в сентябре 2012 года. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-3-го купонов была установлена в размере 11,5% годовых, 4-9-го купонов - 0,1% годовых. Дата погашения займа - 8 сентября 2017 года.

Связь-банк в рамках оферты приобрел 1 млн 550,611 тыс. облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 31% бондов данной серии. Согласно сообщению эмитента, в настоящее время на балансе банка находится практически весь выпуск облигаций, т.к. до оферты на счету находилось 3 млн 429,889 тыс. облигаций. Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций объемом 5 млрд рублей в феврале 2015 года. Трехлетние облигации имеют 6 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 10,75% годовых. Следующая оферта по бондам пройдет 30 августа.

Русфинанс банк в рамках оферты приобрел 4 млн 112,947 тыс. облигаций серии БО-12 по цене 100% от номинала. Размер выплат с учетом НКД составил 4 млрд 116 млн 196 тыс. 228,12 рубля. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 82,3% бондов выпуска. Выпуск БО-12 объемом 5 млрд рублей был размещен в феврале 2016 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 11,65% годовых, ставка 3-го купона - 9,65% годовых. Следующая оферта по выпуску пройдет 30 августа 2017 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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