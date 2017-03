Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть продолжают опускаться в четверг.

Американские фондовые индексы выросли в среду быстрыми темпами и обновили исторические максимумы после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе и на фоне усилившихся ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки на заседании 14-15 марта.

Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысил отметку в 21000 пунктов, причем ему потребовалось рекордно низкое число торговых сессий, чтобы преодолеть дистанцию от 20000 до 21000 - 24 дня без учета выходных и праздников. Столько же занял и подъем от 10000 до 11000 пунктов в 1999 году. C 18000 до 19000 пунктов Dow Jones добирался за 483 торговых сессии, до 20000 пунктов - за 42 сессии. К отметке в 1000 пунктов индикатор впервые приблизился в 1966 году, но превысил ее лишь в 1972 году - через 76 лет после создания.

Теперь некоторые аналитики спорят, сможет ли Dow Jones взлететь до 30000 пунктов в первый срок президентских полномочий Д.Трампа, пишет MarketWatch.

Оценка трейдерами вероятности повышения базовой ставки Федрезервом на мартовском заседании, согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, в среду выросла до 60%, по сравнению с 50% в понедельник и 36% неделей ранее. Помогли в этом заявления руководителей ФРС о возможности скорого повышения стоимости кредитования.

"Думаю, вероятность выше 50% выглядит оправданно, - сказал экономист японского подразделения MCP Asset Management Хироки Симадзу. - На рынке акций преобладают оптимистичные настроения. Есть давление со стороны инфляции. Это побудит ФРС повысить ставку".

Февральские данные о занятости, которые должны быть опубликованы 10 марта, по его мнению, станут еще одним свидетельством укрепления американской экономики в преддверии заседания центробанка.

Вместе с тем выступление Д.Трампа в Конгрессе, хотя и не содержало особой конкретики, позволило инвесторам надеяться на то, что он выполнит предвыборные обещания в части снижения налогов и повышения госрасходов, сообщает CNBC.

Как стало известно в среду, рост доходов американцев в январе превысил прогнозы - 0,4%, расходы выросли меньше ожиданий - 0,2%, в обоих случаях прогнозировался подъем на 0,3%.

Между тем инфляция в январе совпала с максимальным показателем с октября 2012 года: индекс PCE (Personal Consumption Expenditures), на который обращает внимание Федрезерв при оценке рисков инфляции, в позапрошлом месяце вырос на 0,4% в помесячном и на 1,9% в годовом выражении. Индекс PCE Core (без учета продуктов питания и энергоносителей) повысился на 0,3% и 1,7% соответственно.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале поднялся до максимума за 2,5 года - 57,7 пункта по сравнению с 56 пунктов месяцем ранее.

Более 2% в среду прибавили такие компоненты Dow Jones, как банк JPMorgan Chase & Co., платежная система American Express Co., страховщик Travelers Cos., авиастроительный концерн Boeing Co.

Акции Exxon Mobil Corp. подорожали на 2,1%. Крупнейшая нефтяная компания США и мира, бумаги которой также входят в расчет Dow Jones, планирует увеличивать добычу сланцевой нефти в стране на 20% в год в течение девяти лет, до 2025 года включительно.

Рыночная стоимость General Motors увеличилась на 1,6% на новостях о сильных продажах автомобилей в феврале.

Бумаги McDonald's Corp. прибавили в цене 1,1% после кратковременной приостановки торгов. Компания обнародовала план развития по всему миру на ежегодной встрече с инвесторами в Чикаго.

Котировки акций компании Weight Watchers International Inc., разрабатывающей различные сервисы для похудения, взлетели на 27%, поскольку ее прибыли в 2016 году увеличилась более чем вдвое.

Курс акций ритейлера Best Buy упал на 4,5%. Крупнейшая сеть магазинов электроники в США неожиданно сократила выручку в четвертом финквартале и дала слабый прогноз скорректированной прибыли на текущий квартал.

Цена бумаг American Eagle Outfitters Inc. уменьшилась на 9,5%, несмотря на то, что прибыль за четвертый финквартал превзошла ожидания. Ритейлер прогнозирует близкий к нулю рост сопоставимых продаж в текущем финквартале, тогда как аналитики в среднем рассчитывали на повышение на 0,8%.

Сезон корпоративной отчетности в США подходит к концу. Из уже отчитавшихся компаний около 75% превзошли прогнозы прибыли, более 50% - прогнозы выручки.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 1 марта подскочил на 303,31 пункта (1,46%) и составил 21115,55 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 32,32 пункта (1,37%) - до 2395,96 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 78,59 пункта (1,35%) и составил 5904,03 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг вслед за американским рынком акций благодаря возросшему оптимизму в отношении перспектив политики президента США Дональда Трампа.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%, китайский Shanghai Composite теряет менее 0,1%.

В ходе выступления в Конгрессе во вторник Д.Трамп показал себя более дипломатичным, что повысило уверенность экспертов в его способности добиться поддержки законодателями планов налоговых реформ, развития инфраструктуры и пересмотра торговых соглашений США с рядом стран, озвученных ранее президентом, пишет MarketWatch.

Тем временем, комментарии ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС) повысили ожидания повышения базовой процентной ставки американским центробанком на мартовском заседании.

Вероятность подъема ставки в марте оценивается участниками рынка более чем в 60%.

Растущие ожидания подъема ставок в США поддерживают акции азиатских банков в четверг: стоимость бумаг Mitsubishi UFJ подскочила на 2,6%, Nomura - на 1,8%.

Nikkei подскочил в четверг до максимального уровня с декабря 2015 года на фоне продолжающегося ослабления иены относительно доллара США, поддерживающего акции экспортеров.

Стоимость бумаг Toyota Motor увеличилась в ходе торгов на 0,3%, Sony Corp. - на 1,5%, Fanuc Corp. - на 0,2%, Canon Inc. - на 1,2%.

Также дорожают акции сырьевых компаний. Бумаги BHP Billiton подскочили в цене на 3,2%, Oil Search - на 2,6%.

Цены на нефть, снизившиеся в среду после публикации данных о росте запасов нефти в США до рекордного уровня по итогам прошлой недели, продолжают опускаться в четверг.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК опустилась на $0,25 (0,44%) - до $56,11 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на $0,15 (0,27%) - до $56,36 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,29 (0,54%) - до $53,54 за баррель. Контракт подешевел на $0,18 (0,33%) - до $53,83 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на увеличение запасов нефти в стране на 1,5 млн баррелей по итогам прошлой недели. Уровень запасов нефти повысился по итогам восьмой недели подряд и достиг рекордных 520,2 млн баррелей.

В то же время темпы роста запасов оказались более слабыми, чем ожидалось. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали повышение на 2,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 31 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,032 млн б/с.

Рост добычи нефти в США может нивелировать усилия государств ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в организацию, по ограничению поставок нефти на мировой рынок, что серьезно беспокоит экспертов, пишет MarketWatch.

Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, в феврале сократила отгрузку нефти на 126 тыс. б/с по сравнению с январем, до 7,04 млн б/с, сообщает агентство Bloomberg.

"Цены на нефть остаются в узком диапазоне, трейдеры ждут катализаторов, которые могли бы подтолкнуть рынок в том или ином направлении", - отмечает аналитик S&P Global Platts Энтони Старки.