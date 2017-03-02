Потенциал восходящей коррекции для доллара и евро увеличится лишь при закреплении выше 58,50 и 62 рублей - TeleTrade

"После того как в середине февраля и доллар, и евро, показали новые минимумы, мы наблюдаем некоторые попытки к восстановлению курсов. Однако пока эти попытки натыкаются на волну продаж от ближайших уровней сопротивления. Вчерашние данные от Минэнерго США о росте запасов, которые показали, что запасы сырой нефти выросли на 1,501 млн. баррелей, а запасы в Кушинге увеличились на 0,495 млн. баррелей, могли бы склонить "чашу весов" в пользу покупателей валют. Но даже факт, что запасы сырой нефти в США выросли восьмой раз подряд, достигнув нового исторического максимума в 520+ млн баррелей, не смог сподвигнуть нефтяные котировки на выход из устоявшихся диапазонов торгов. В итоге смесь марки Brent по-прежнему торгуется на уровне 56,30$ за баррель, а сорт WTI - на уровне 53,70$ за баррель. Потенциал же восходящей коррекции для доллара и евро увеличится лишь в случае закрепления курсов надо уровням 58,50 и 62 рубля соответственно", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.