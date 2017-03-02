Индекс ММВБ продолжит попытки нивелировать потери - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $56 за баррель, слабо отреагировав на данные о росте запасов и производства нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2060 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор продолжит попытки нивелировать потери, понесенные им с конца прошлой недели", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.