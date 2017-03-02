.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль может сдать позиции к концу недели - InstaForex
.
02 марта 2017 года 09:07
Рубль может сдать позиции к концу недели - InstaForex
"Рублю сейчас сложно ориентироваться на нефть, которая, по сути, "лежит в боковике", но время от времени демонстрирует кратковременные колебания. Без четко заданного вектора движения в сырьевом сегменте российская валюта чувствительна к настроениям по доллару. После агрессивных заявлений спикеров ФРС вероятность ужесточения политики в этом месяце взлетела до 80%. И это хорошее подспорье для доллара. В этих условиях, если Brent не покажет внятного укрепления, рубль рискует уступить позиции "американцу". Пара вплотную подошла к сопротивлению 58,60 руб., на пробое которого цена устремится к 59 руб. В пятницу состоится выступление главы ФРС Дж. Йеллен, а также нескольких других представителей ЦБ. Если их риторика совпадет с недавним настроем У. Дадли, долларовые "быки" активизируют покупки валюты. На фоне этого рубль может завершить в "минусе" третью неделю кряду", - предупреждает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.
.
02 марта 2017 года 18:44
Российский рынок акций не продемонстрировал направленного движения в четверг, трейдеры взяли передышку после активного подъема накануне ввиду опасений потери импульса к росту на глобальных рынках и слабой динамики цен на нефть, внутри дня опустившейся к 4-х недельным минимумам (55.5 долл./барр.),... читать дальше
.02 марта 2017 года 18:13
«Бежевая книга» и заявления представителей ФРС США говорят об увеличении шансов на повышение ставки в марте - Julius Baer
"Свежая «Бежевая книга» (доклад о состоянии экономики США), опубликованная в среду в рамках подготовки к заседанию Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, запланированному на 15 марта, говорит о том, что американский бизнес достаточно оптимистично настроен по поводу экономического... читать дальше
.02 марта 2017 года 17:36
В четверг, 2 марта, российский фондовый рынок после вчерашней передышки (+1,2% по индексу ММВБ) продолжил коррекционное движение вниз, отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Сегодня и рублевый, и валютный индикаторы отечественного рынка торгуются в красной зоне: при этом ММВБ... читать дальше
.02 марта 2017 года 16:50
"Во второй половине торгов российские активы продолжат следовать за динамикой рынка энергоносителей, где мы ожидаем возвращения покупателей и попытки нефти марки Brent подняться выше 56 долларов. В такой ситуации спрос на нашем рынке будет преобладать, что позволит рублю и основным фондовым... читать дальше
.02 марта 2017 года 16:28
Пара евро/доллар остается под давлением, тогда как двухлетние ставки в Германии находятся на уровне -0,8%, отражая крупномасштабные покупки со стороны ЕЦБ в рамках программы количественного смягчения. Двухлетний бенчмарк США обновил циклические максимумы выше 1,25% (размер спреда превысил 2%!), и... читать дальше
.02 марта 2017 года 16:04
осле технического отскока снижение рынка может продолжиться. Фактически, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, по составу ожиданий российский рынок возвращается к состоянию середины осени, то есть к значениям около 1950 пунктов по ММВБ. С другой стороны, нефть пока торгуется в узком... читать дальше
.02 марта 2017 года 16:00
Москва. 2 марта. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти. читать дальше
.02 марта 2017 года 15:18
"Большинство основных бумаг торгуется в "зеленой зоне", индекс ММВБ прибавляет 0,8%. Позитивными драйверами являются рост на американском рынке, отчетность и технические факторы. На внешних рынках пока слабый оптимизм. В фокусе находятся статистика инфляции и безработицы в еврозоне, которая даст... читать дальше
.02 марта 2017 года 15:01
Котировки черного золота попали под давление после публикации отчета о запасах в США, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Внешэкономбанк оценил масштабы роста экономики в январе. Объявлены лидеры по росту зарплат в прошедшем году. Вечером в среду... читать дальше
.02 марта 2017 года 14:42
Позитивные данные по инфляции пока не станут поводом для смягчения денежно-кредитной политики - Raiffeisenbank
Инфляция в России на неделе с 21 по 27 февраля 2017 года опустилась до нуля н./н. и до 4,6% г./г., накопленный с начала года показатель составил 0,8%. Как отмечается в обзоре Raiffeisenbank, пока позитивная динамика г./г. в первую очередь определяется высокой базой начала 2016 г., тогда темпы... читать дальше
.02 марта 2017 года 14:18
"В четверг, 2 марта, негативный внешний фон оказывает давление на российские индексы акций, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Дело в том, что цены на нефть марки Brent продолжают отыгрывать рост запасов и добычи сырой нефти в США, статистика... читать дальше
.02 марта 2017 года 14:00
Стабилизация рубля около 61-63 к доллару может произойти уже в конце марта или в начале апреля - Локо-Банк
"Ожидаемо рубль не показал укрепления, торгуясь около 58,4 за доллар при стоимости нефти на уровне $56,2 за баррель Brent. Хотя нефть, учитывая слухи и выполнение плана ОПЕК, может достигнуть новых высоких уровней, для рубля наступил тяжелый период. Продавцов валюты на рынке будет мало, учитывая... читать дальше
.02 марта 2017 года 13:46
"В четверг с утра рубль дешевеет относительно доллара, торги проходили в районе 58,35-58,55 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Давление оказывает укрепляющаяся американская валюта, а поддержку – сохраняющийся... читать дальше
.02 марта 2017 года 13:22
Цены на золото остаются в узком диапазоне $1239-1244 за унцию в преддверии завтрашнего выступления главы ФРС Джанет Йеллен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Рынок затаил дыхание, так как вероятность повышения ставки ФРС в марте достигла... читать дальше
.02 марта 2017 года 13:02
"В 2008 году Газпром добывал 550 млрд куб. м. газа в год, по итогам 2016 года – 419 млрд куб. м., - констатирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Падение добычи практически на четверть, не говоря уже о кратном снижении цен на природный газ за прошедшее время. С максимума 2008 г.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.