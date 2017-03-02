Рубль может сдать позиции к концу недели - InstaForex

"Рублю сейчас сложно ориентироваться на нефть, которая, по сути, "лежит в боковике", но время от времени демонстрирует кратковременные колебания. Без четко заданного вектора движения в сырьевом сегменте российская валюта чувствительна к настроениям по доллару. После агрессивных заявлений спикеров ФРС вероятность ужесточения политики в этом месяце взлетела до 80%. И это хорошее подспорье для доллара. В этих условиях, если Brent не покажет внятного укрепления, рубль рискует уступить позиции "американцу". Пара вплотную подошла к сопротивлению 58,60 руб., на пробое которого цена устремится к 59 руб. В пятницу состоится выступление главы ФРС Дж. Йеллен, а также нескольких других представителей ЦБ. Если их риторика совпадет с недавним настроем У. Дадли, долларовые "быки" активизируют покупки валюты. На фоне этого рубль может завершить в "минусе" третью неделю кряду", - предупреждает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.