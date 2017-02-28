Изменения цен евробондов РФ во вторник незначительные в ожидании выступлений Трампа и Йеллен

Москва. 28 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительные на фоне пониженной активности торгов в ожидании выступлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 27 февраля и составила 120,09% от номинала, что соответствует доходности 2,35% годовых (без изменений к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 27 февраля всего на 1 базисный пункт, составив 101,09% от номинала. Доходность при этом практически не изменилась и составила 1,54% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций не изменился по сравнению с 27 февраля и составил 81 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему дню на 12 базисных пунктов - до 113,42% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 4,96% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 20 базисных пунктов - до 109,4% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 4,965% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 8 пунктов, до 104,88% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 4,11% годовых), бумаги с погашением в 2023 году не изменились в цене, которая составила 107,75% от номинала (доходность - 3,54% годовых).

"Сегодня в секторе российских валютных гособлигаций был относительно спокойный и тихий день, изменения котировок большинства бумаг были незначительными, несмотря на высокую волатильность на отечественном рынке акций. Возможно, это связано с тем, что мировые инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании сегодняшнего выступления президента США Дональда Трампа, а также выступления главы ФРС Джанет Йеллен, которое запланировано на конец недели. Таким образом, именно эти два события могут предопределить динамику мировых долговых рынков в ближайшее время", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер сектора еврооблигаций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Алексей Твердохлеб.

"Но пока наши бумаги не демонстрируют какой-либо ярко выраженной динамики, так как расти дальше тяжело, а для того, чтобы начать активно продавать, нужен какой-то триггер", - считает А.Твердохлеб.