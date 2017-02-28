Рубль усилил снижение во вторник вечером из-за падения цен на нефть

Москва. 28 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усилившегося падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 58,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 39 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,07 руб./EUR1, повысившись на 60 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 49 копеек, до 60,08 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", усиление снижения курса рубля к доллару и евро на вечерней сессии 28 февраля связано с падением цен на нефть на сигналах роста добычи в странах ОПЕК. Кроме того, во второй половине дня компании-экспортеры уменьшили спрос на рублевую ликвидность в связи с завершением налогового периода. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК опустилась на 1,03% - до $55,84 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 1,18% - до $53,41 за баррель.

По данным консалтинговой компании JBC Energy GmbH, страны ОПЕК увеличили добычу нефти в феврале на 55 тыс. баррелей в сутки, до 32,245 тыс. б/с, на фоне повышения производства топлива в Анголе, Саудовской Аравии и Эквадоре. Между тем генсек картеля Мохаммед Баркиндо заявил, что страны ОПЕК выполнили свои обязательства по сокращению добычи на 1,2 млн б/с более чем на 90%.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко отметил, что до момента усиления падения нефти торги проходили в спокойном режиме, а пара "доллар-рубль" торговалась в небольшом диапазоне "плюс-минус 30 копеек". "В течение дня особых движений по паре не было, и торги проходили спокойно при локальных колебаниях пары. Но в целом, как и в предыдущие дни, рубль реагирует на нефть", - отметил он.

"По итогам сегодняшней торговой сессии нефть просела на 1%, что вызвало рост доллара относительно рубля. Сегодня будут выходить данные американского института нефти по запасам сырья, завтра станут известны данные от Минэнерго США. Ночью будет выступать Дональд Трамп, инвесторы ждут конкретики относительно налоговой реформы", - подчеркнул инвестиционный консультант ГК "Финам" Расим Бикташев.

"Мы по-прежнему считаем, что у пары "доллар-рубль" есть все шансы в скором времени вернуться в диапазон от 58 до 60 руб./$1. По крайней мере, без продолжения роста цен на нефть увидеть другую картину на российском валютном рынке, на наш взгляд, не представляется возможным", - считает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика онлайн" Глеб Задоя.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 1 марта на 2,56 копейки, до 57,9627 руб./$1, и поднял курс евро на 13,14 копейки, до 61,3883 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 20,39 копейки по отношению к понедельнику и составил 57,9931 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника вырос на 26,42 копейки по отношению к 27 февраля и составил 58,0889 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $5 млрд 354,808 млн, из которых $1 млрд 910,897 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 443,911 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 22,85 копейки по отношению к понедельнику - до 61,3891 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника вырос на 32,88 копейки по отношению к 27 февраля и составил 61,5447 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR472,97 млн, из которых EUR197,007 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR275,963 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник умеренно снизились по отношению к предыдущему дню, что связано с окончанием налогового периода. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 10,26% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 10 б.п. - до 10,33% годовых. Снижение среднесрочных ставок МБК (1-6 месяцев) оказалось менее существенным в сравнении с предыдущим днем. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 10,45% годовых, ставка на 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 10,47% годовых, а ставка на 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 10,48% годовых.

Банки разместили во вторник, 28 февраля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 780 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,93% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 440 млрд рублей в среднем по ставке 9,9% годовых.

По мнению аналитика Нордеа банка Ольги Лапшиной, повышенный в сравнении с прошлой неделей объем привлечения средств на депозиты со стороны ЦБ РФ может быть связан со снижением нагрузки от завершающегося налогового периода.

"Достаточно высокий лимит связан с ощутимым притоком ликвидности за счет автономных факторов, который ожидает ЦБ - 690 млрд рублей за неделю. Так, регулятор оценил приток по бюджетному каналу за неделю в 257 млрд рублей, в то время как сокращение наличности в обращении составит 39 млрд рублей. Как и в прошлые недели, основной приток средств в систему поступит за счет операций банков с ЦБ - 394 млрд рублей - главным образом за счет погашения депозитов", - полагают аналитики Райффайзенбанка.