Российский рынок акций во вторник вновь заметно снизился при резко возросшей торговой активности - Промсвязьбанк

Российский рынок акций сегодня вновь заметно снизился (ММВБ: -1,0%) при резко возросшей торговой активности на фоне негативной динамики рублевой цене на нефть и возврата на мировые рынки консервативных настроений перед сегодняшним выступлением Президента США Д. Трампа в Конгрессе, отмечает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Объем торгов акциями сегодня превысил 59 млрд руб., что является максимальным уровнем с 15 декабря. Лидировали по темпам снижения "весовые" сектора, где "голубые фишки" находились под выраженным давлением. Восходящую динамику по итогам дня показал сектор электроэнергетики, в результате утреннего навеса продаж вышедший на крайне интересные с фундаментальной точки зрения уровни, что, на фоне позитивных ожиданий по финотчетности Интер РАО (+9,7%), вызвало объемный спрос на ключевые бумаги сегмента (Русгидро: +2,3%; ФСК: +3,9%; Россети: +2,0%), которые и стали одними из лидеров роста по итогам дня. В аутсайдерах сегодня акции металлургического и горнодобывающего сектора, где все ликвидные бумаги снизились; наиболее слабую динамику продемонстрировали Мечел (-3,1%) и Полиметалл (-2,4%). В нефтегазовом секторе негативный вклад акций Татнефти (оа: -3,1%; па: -3,1%), Лукойла (-1,6%) и большинства других бумаг был частично нивелирован устойчивостью Роснефти (0%) и ростом Башнефти (+2,4%). В потребсекторе сильное движение в малоликвидных Разгуляе (-7,2%) и Аптечной Сети 36.6 (-3,5%) соседствовало с продажами в продовольственном ритэйле (Лента: -3,2%; Дикси: -2,3%; Магнит: -0,6%) и стабильностью - в непродовольственном (М.Видео: +0,4%; Детский Мир: +0,5%). В финсекторе сильно упали котировки Сбербанка (оа: -3,1%; па: -2,0%), в химсекторе - Фосагро (-3,3%). В стройсекторе (Мостотрест: +1,8%; ЛСР: +0,3%; ПИК: -0,5%), акциях сотовых операторов (МТС: +0,4%; Мегафон: -1,5%) и транспортном секторе (Аэрофлот: +0,1%; НМТП: -0,2%) не сложилось единой динамики.

"Индекс ММВБ протестировал сегодня 200-дневную среднюю, которая представляется нам неплохой поддержкой, учитывая умеренно оптимистичные экономические перспективы, текущие уровни нефтяных котировок (напомним, что завтра активным становится майский фьючерс на Brent, который торгуется на 45 центов выше, чем экспирирующийся апрельский), начавшийся сезон отчетности, обещающий быть неплохим (завтра, как ожидается, финотчетность представят Интер РАО, Черкизово, Evraz и МосБиржа), а также заметную перепроданность. Впрочем, для реализации отскока необходима поддержка со стороны мировых рынков, - их реакция на выступление Президента США Д. Трампа, в первую очередь, и определит открытие завтрашних торгов", - заключает Е. Локтюхов.