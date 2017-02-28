Рынок акций РФ завершил февраль распродажами на рекордных оборотах с декабря, отскочили вверх энергетики

Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ завершил февраль распродажами со стороны нерезидентов из-за слабых надежд на скорое потепление отношений между США и Россией, тогда как мировые рынки замерли в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе; отскочили вверх бумаги энергетиков, сильно перепроданные ранее.

По итогам торгов во вторник индекс ММВБ упал до 2035,77 пункта (-1%), индекс РТС - до 1099,46 пункта (-1,6%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,1%, хотя еще утром падение отдельных бумаг превышало 10%.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день достиг рекорда с декабря и составил 59,231 млрд рублей, из которых 13,184 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" (-0,8%).

Доллар после прохождения пика налоговых платежей отскочил вверх до 58,36 рубля (+0,31 рубля), минимум дня - 57,83 рубля.

По итогам февраля индексы РТС и ММВБ упали на 5,6-8,2%, доллар подешевел на 1,8 рубля.

В лидерах отката во вторник выступили рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,1% и -1,7% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,1% и -3,2% "префы").

Выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+9,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,4%).

Во вторник подросла фондовая Азия, плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавили 0,3-0,4%), но просела с максимумов Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%) и дешевеет нефть.

Вышедшая во вторник пересмотренная оценка ВВП США за четвертый квартал оказалась хуже ожиданий: оценка роста ВВП оставлена на уровне 1,9%, тогда как аналитики прогнозировали пересмотр до 2,2%.

Инвесторы находятся в ожидании программного выступления президента США Д.Трампа в Конгрессе, рассчитывая на оглашение подробностей запланированной налоговой реформы, реформы здравоохранения, расходов на инфраструктуру. В понедельник Д.Трамп сообщил, что намерен добиваться повышения расходов на оборону более чем на 9%.

На нефтяном рынке внимание трейдеров направлено на данные о сокращении производства нефтедобывающими странами и на сигналы в отношении добычи в США. Договоренности по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в январе выполнены на 86%, сообщила накануне ОПЕК.

При этом, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 5 единиц и достигло 602. За последний год показатель увеличился на 202 единицы.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $55,9 за баррель (-0,9%), апрельская цена WTI - $53,45 за баррель (-1,1%).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, в то время как мировые рынки замерли в ожидании выступления президента США Д.Трампа, российские индексы продолжили снижение, без особых препятствий преодолевая условные границы поддержки. Очевидно, "дно" еще не найдено, хотя локальный отскок давно назрел.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, на фоне падения фондовых индексов динамика в ликвидных бумагах оказалась смешанной. Акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%) поддержали сильные операционные результаты за январь (пассажиропоток группы вырос на 15%), а в финансовом секторе преобладали продажи, несмотря на относительно стабильный рубль. "Роснефть" (MOEX: ROSN) (+0,02%) в рамках стратегии расширения своего присутствия в латиноамериканских странах может побороться за работу на участках на мелководном шельфе Мексики, которые будут выставлены на торги на условиях соглашения о разделе продукции летом текущего года. Поскольку 15 контрактов будут разыграны уже через четыре месяца, компании, которые нацелены на эти участки, должны в марте определиться с предоставлением всех необходимых документов.

Нефть Brent по-прежнему не в силах преодолеть уровень $57 за баррель и торгуется под этой отметкой. Это не способствует проявлению активности инвесторов на российском рынке.

Инвесторы также не торопятся с покупками в ожидании речи Д.Трампа, которая задаст дальнейший тон мировым площадкам. Если президент США обнародует детали "феноменальной" налоговой реформы, рисковые активы, включая российские индексы, вырастут.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций просел на возросших объемах торгов - за последние несколько дней индекс ММВБ выполнил план-минимум на текущую коррекцию, поэтому начали расти объемы операций на фоне закрытия коротких позиций, а падение индекса ММВБ замедлилось. Лучше рынка во вторник выглядели бумаги, которые ранее оказались самыми слабыми - в основном акции компаний энергетики.

С технической точки зрения, индекс ММВБ достиг нижней границы основного коррекционного движения, поэтому нельзя исключать отскока до 2080 пунктов. Однако вероятность дальнейшего движения в сторону полной ликвидации "ралли Трампа" все еще существует. Более того, если никаких сигналов о начале переговоров РФ и США в ближайшее время не поступит, то вероятность эта будет возрастать. Тем не менее, время закрытия чрезмерных коротких позиций уже настало, и необходимо проявлять повышенную бдительность.

Нефть проседает в преддверии выхода статданных о запасах нефти и нефтепродуктов в США: предварительные прогнозы показывают, что эксперты ждут роста запасов нефти на 3 млн баррелей за прошлую неделю. Многие сырьевые спекулянты также ждут выступления президента США Д.Трампа перед Конгрессом, поскольку он обещал озвучить детали налоговой реформы и планы по инфраструктурному строительству, что может непосредственно касаться потребления сырьевых ресурсов.

У российского рынка акций явно закончились позитивные идеи, так как прорывов в отношениях между РФ и США не наблюдается, а планы повышения дивидендных выплат государственных компаний отправились в мусорную корзину. Соответственно, коррекция развивается вполне обоснованно, ликвидируя рост бумаг по случаю избрания Д.Трампа и излишних надежд на дивиденды. Однако рост объемов торгов говорит также о том, что часть спекулянтов уже начала фиксировать короткие позиции, считает А.Кочетков.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, индекс ММВБ вернулся к своей 200-дневной средней в районе 2030 пунктов, ликвидировав весь тот стремительный рост, который произошел в конце 2016 года после неожиданной победы Д.Трампа на президентских выборах в США. Ожидания улучшения отношений между Россией и США и ослабление введенных прежней администрацией санкций были главными факторами, спровоцировавшими спекулятивный рост стоимости российских активов. Спустя месяц после вступления Д.Трампа в должность пришло осознание, что не все так просто - в итоге рынок "сдувает" набежавшую в конце года пену.

На текущей коррекции вниз стоит присматриваться к фундаментально привлекательным историям, поскольку западные инвесторы не отвернулись от России. Оттока с рынка облигаций - основного объекта притяжения средств нерезидентов - нет. На этом фоне охлаждение интереса к акциям стоит рассматривать как временное. Нефть продолжает консолидацию в узком диапазоне с перспективой выйти за его верхние границы. Пока сильны подобные ожидания у инвесторов (объем открытых спекулятивных длинных позиций на NYMEX на историческом максимуме), маловероятно, что российские бумаги будут активно продавать.

Для инвестиций достойны внимания акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), также стоит покупать "Газпром" (MOEX: GAZP) вблизи нижней границы 4-летнего "боковика". Привлекательной выглядит история золотодобывающих компаний: Polymetal (MOEX: POLY), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), "Селигдар" (MOEX: SELG). В нефтегазовом секторе внимание заслуживают "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), "дешевыми" выглядят "префы" "Башнефти", где стоит дождаться прояснения дивидендной политики.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в падении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-25%), АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (-18%), ПАО "Единые техно системы" (MOEX: UTSY) (-16,4%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-14,5%), АО "Южно-Уральский никелевый комбинат" (MOEX: UNKL) (-13,6%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-8,4%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-7,2%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-6,9%).

Подорожали бумаги АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+5,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+2,5%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+1,8%).