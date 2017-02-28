Природный газ стал жертвой рекордно теплой зимы - Julius Baer

Сохранение теплой зимней погоды в США продолжает оказывать давление на отопительный спрос на природный газ, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Число отопительных градусо-суток находится на значениях, которые значительно ниже средних, поскольку зима 2016-2017 годов может стать рекордно теплой, что вполне может объяснить падение цен на природный газ с началом нового года.

Поскольку к концу зимы похолодание так и не ожидается, цены на природный газ упали еще на 3,5% в понедельник. Неофициальные данные о росте производства увеличивают давление на цены. Активность по бурению новых скважин увеличивается вслед за возобновившимся бумом производства сланцевых углеводородов, а благодаря расширению сети трубопроводов улетучиваются проблемы с инфраструктурой. Мы считаем, что производство природного газа в Северной Америке должно увеличиться и в перспективе предложение будет соответствовать уровню структурно растущего спроса. Тем не менее, цены должны остаться в пределах 2,5 и 3 долл. США за миллион британских тепловых единиц, чтобы обеспечить достаточную мотивацию для поддержания бурения новых скважин и достаточного объема предложения в долгосрочной перспективе.

В связи со снижением цен спекулятивное позиционирование на рынке фьючерсов снизилось по сравнению с избыточно бычьими уровнями, которые можно было наблюдать пару недель назад. Однако, долгосрочные риски сохраняются. В целом, мы придерживаемся нейтральной позиции по природному газу и сохраняем целевые значения цен на уровне 2,8 долл. США за миллион британских тепловых единиц.

Цены на природный газ снижались с начала текущего года из-за теплой зимы и сниженного отопительного спроса. Подобные колебания цен довольно типичны для зимнего сезона. Рост объемов производства должен поддерживать запасы на адекватных уровнях, что обусловливает нашу нейтральную позицию по природному газу.