Индекс ММВБ достиг нижней границы основного коррекционного движения - "Открытие Брокер"

Фактически, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, за несколько дней индекс ММВБ выполнил план минимум на текущую коррекцию. Поэтому начали расти объёмы на фоне закрытия "коротких" позиций, а падение индекса ММВБ замедлилось. С технической точки зрения, индекс ММВБ достиг нижней границы основного коррекционного движения. Поэтому нельзя исключать отскока до 2080 пунктов, но вероятность дальнейшего движения в сторону полной ликвидации "ралли Трампа" всё ещё существует. Более того, если никаких сигналов о начале переговоров РФ и США в ближайшее время не поступит, то вероятность эта будет возрастать. Тем не менее, время закрытия чрезмерных "коротких" позиций уже настало, и необходимо проявлять повышенную бдительность.