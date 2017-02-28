Индекс ММВБ в среду, вероятно, протестирует отметку 2000 пунктов, РТС упадет до 1076 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"

"Flash crash во вторник оставил отечественных инвесторов под впечатлением; стало казаться, что будет рост, и искусно войти в российский рынок можно только на нынешних уровнях. Тем не менее, на фоне Сочинского форума российские фондовые индексы завершают последний день зимы в "красной зоне". На мой взгляд, можно говорить о начале полномасштабного тренда на снижение российского фондового рынка, включая акции и рубль. Индекс ММВБ в среду, вероятно, протестирует отметку 2000 пунктов, тогда как индекс РТС упадет до 1076 пунктов при подорожании пары доллар/рубль к 58,5" – предполагает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.