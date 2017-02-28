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Главная / Мнения аналитиков / Индекс ММВБ в среду, вероятно, протестирует отметку 2000 пунктов, РТС упадет до 1076 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
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28 февраля 2017 года 17:46
Индекс ММВБ в среду, вероятно, протестирует отметку 2000 пунктов, РТС упадет до 1076 пунктов - ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ"
"Flash crash во вторник оставил отечественных инвесторов под впечатлением; стало казаться, что будет рост, и искусно войти в российский рынок можно только на нынешних уровнях. Тем не менее, на фоне Сочинского форума российские фондовые индексы завершают последний день зимы в "красной зоне". На мой взгляд, можно говорить о начале полномасштабного тренда на снижение российского фондового рынка, включая акции и рубль. Индекс ММВБ в среду, вероятно, протестирует отметку 2000 пунктов, тогда как индекс РТС упадет до 1076 пунктов при подорожании пары доллар/рубль к 58,5" – предполагает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills–КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.
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28 февраля 2017 года 19:55
Москва. 28 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне усилившегося падения цен на нефть. читать дальше
.28 февраля 2017 года 19:52
Российский рынок акций во вторник вновь заметно снизился при резко возросшей торговой активности - Промсвязьбанк
Российский рынок акций сегодня вновь заметно снизился (ММВБ: -1,0%) при резко возросшей торговой активности на фоне негативной динамики рублевой цене на нефть и возврата на мировые рынки консервативных настроений перед сегодняшним выступлением Президента США Д. Трампа в Конгрессе, отмечает эксперт... читать дальше
.28 февраля 2017 года 19:36
Рынок акций РФ завершил февраль распродажами на рекордных оборотах с декабря, отскочили вверх энергетики
Москва. 28 февраля. Рынок акций РФ завершил февраль распродажами со стороны нерезидентов из-за слабых надежд на скорое потепление отношений между США и Россией, тогда как мировые рынки замерли в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе; отскочили вверх бумаги энергетиков, сильно перепроданные ранее. читать дальше
.28 февраля 2017 года 19:25
Москва. 28 февраля. Изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник незначительные на фоне пониженной активности торгов в ожидании выступлений президента США Дональда Трампа и главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также не демонстрируют ярко выраженной динамики, что ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.28 февраля 2017 года 18:37
охранение теплой зимней погоды в США продолжает оказывать давление на отопительный спрос на природный газ, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Число отопительных градусо-суток находится на значениях, которые значительно ниже средних, поскольку зима 2016-2017 годов может... читать дальше
.28 февраля 2017 года 18:16
актически, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, за несколько дней индекс ММВБ выполнил план минимум на текущую коррекцию. Поэтому начали расти объёмы на фоне закрытия "коротких" позиций, а падение индекса ММВБ замедлилось. С технической точки зрения, индекс ММВБ достиг нижней... читать дальше
.28 февраля 2017 года 16:37
У пары доллар/рубль есть все шансы в скором времени вернуться к торговле в диапазоне от 58 до 60 - "Аналитика Онлайн"
"Мы по-прежнему считаем, что у пары доллар/рубль есть все шансы в скором времени вернуться к торговле в диапазоне от 58 до 60 рублей. По крайней мере, без продолжения роста цен на нефть увидеть другую картину на российском валютном рынке, на наш взгляд, не представляется возможным", - отмечает... читать дальше
.28 февраля 2017 года 16:10
о мнению аналитиков "Открытие Брокер", наиболее вероятным сценарием является рост цен на золото до $1350 за унцию на конец текущего года. Сдержанному росту стоимости драгметалла будут способствовать сохранение политической напряжённости в мире, недостаточные темпы роста мировой и американской... читать дальше
.28 февраля 2017 года 15:48
"В первую половину торговой сессии вторника, 28 февраля, несмотря на стабильность нефтяных контрактов и укрепление рубля относительно доллара на 20 копеек (до 57,8 руб./долл.) российские индексы снижаются вслед за акциями сырьевых компаний. Так, индекс РТС потерял 0,7%, опустившись до отметки 1110... читать дальше
.28 февраля 2017 года 15:40
Москва. 28 февраля. Доллар США и евро плавно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в связи с окончанием налогового периода и на фоне начавших снижаться нефтяных цен. читать дальше
.28 февраля 2017 года 15:37
Вероятнее всего, рубль будет активно реагировать на любые заявления президента США по внешней политике - GLOBAL FX
"Рубль сбавил обороты. Пара USD/RUB держится лишь немногим ниже отметки 58, EUR/RUB достигла 61 рубля 44 копеек. Важным событием сегодня станет выступление Трампа в Конгрессе США. С президентством Трампа многие увязывают возможное снятие антироссийских санкций. Поэтому, вероятнее всего, рубль... читать дальше
.28 февраля 2017 года 15:20
оссийские фондовые площадки по-прежнему в негативе. Коррекция на российском фондовом рынке зрела уже давно, и сейчас наблюдаем абсолютно закономерный откат ММВБ от психологической отметки 2100 пунктов. По сути, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников, "ралли Трампа", наблюдавшееся на... читать дальше
.28 февраля 2017 года 15:03
"Итак, в нашем последнем предпраздничном обзоре за среду мы рекомендовали готовиться восстановить покупки евро перед протоколами последнего заседания ФРС, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - По факту после 18:00 Мск евро-доллар еще раз проколол отметку 1.05, но сколько-нибудь значимого... читать дальше
.28 февраля 2017 года 14:38
Credit Suisse понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" с $9 до $8,5 за штуку, сообщается в обзоре. Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". "Потенциал роста котировок GDR "Ленты" с текущего уровня до прогнозного... читать дальше
.28 февраля 2017 года 14:10
Заявление Трампа о том, что сокращение ставок налогообложения не планируется, огорчило рынки - Банк "Глобэкс"
"Важным событием, которое может повлиять на доходность гособлигаций США в течение следующих двух недель, остается заседание FOMC по уровню процентной ставки ФРС США, - полагает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Так, в понедельник доходность 10-летних гособлигаций США подскочила на... читать дальше
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