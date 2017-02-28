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28 февраля 2017 года 15:40

Рубль перешел к снижению днем во вторник после утреннего роста

Москва. 28 февраля. Доллар США и евро плавно подрастают на "Московской бирже" во вторник днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине в связи с окончанием налогового периода и на фоне начавших снижаться нефтяных цен.

Курс доллара США составил 58,12 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,63 руб./EUR1, повысившись на 16 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11,4 копейки, до 59,69 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 1 марта на 2,56 копейки, до 57,9627 руб./$1, и поднял курс евро на 13,14 копейки, до 61,3883 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение курса рубля к доллару и евро на дневной сессии 28 февраля связано с уменьшением спроса на нацвалюту со стороны компаний-экспортеров в связи с завершением налогового периода, а также с небольшим понижением цен на нефть, которые слабо опускаются во вторник, находясь при этом в самом узком коридоре за последние 13 лет. Внимание трейдеров направлено на сигналы о сокращении производства нефтедобывающими странами и на данные о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в среду.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась на 0,29% - до $55,77 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,24% - до $53,92 за баррель.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаила Поддубского, умеренное давление на пару "доллар-рубль" в первой половине дня оказывали локальные продажи валюты экспортерами для уплаты налога на прибыль, однако во второй половине дня рубль следует в первую очередь за нефтяными котировками и динамикой всей группы валют развивающихся стран.

Директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев также обратил внимание на завершение пика налогового периода. "На вторник намечены последние платежи, поэтому спрос на рубль с этой стороны иссяк. Рынок будет учитывать поведение нефтяных котировок и спрос на доллар", - считает он.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник умеренно снизились по отношению к предыдущему дню, что связано с окончанием налогового периода. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 12 базисных пунктов (б.п.) - до 10,26% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 10 б.п. - до 10,33% годовых. Снижение среднесрочных ставок МБК (1-6 месяцев) оказалось менее существенным в сравнении с предыдущим днем. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 10,45% годовых, ставка на 3 месяца снизилась на 2 б.п. - до 10,47% годовых, а ставка на 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 10,48% годовых.

Как отметил аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев, компаниям потребовалось порядка 130 млрд рублей на уплату налога на прибыль в последний день налогового периода, 28 февраля. "При текущем уровне ликвидности это не угрожает ростом ставок МБК, при этом с началом нового месяца и ожидаемого притока ликвидности мы ждем продолжения снижения краткосрочных процентных ставок еще на 10-20 базисных пунктов", - прогнозирует он.

Банки разместили во вторник, 28 февраля, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 780 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,93% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 440 млрд рублей в среднем по ставке 9,9% годовых.

По мнению аналитика Нордеа банка Ольги Лапшиной, повышенный в сравнении с прошлой неделей объем привлечения средств на депозиты со стороны ЦБ РФ может быть связан со снижением нагрузки от завершающегося налогового периода.

"Достаточно высокий лимит связан с ощутимым притоком ликвидности за счет автономных факторов, который ожидает ЦБ - 690 млрд рублей за неделю. Так, регулятор оценил приток по бюджетному каналу за неделю в 257 млрд рублей, в то время как сокращение наличности в обращении составит 39 млрд рублей. Как и в прошлые недели, основной приток средств в систему поступит за счет операций банков с ЦБ - 394 млрд рублей - главным образом за счет погашения депозитов", - полагают аналитики Райффайзенбанка.


Опубликовано: /Финмаркет/
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