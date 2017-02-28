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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Прогнозируется умеренный рост рынка золота в 2017 году - "Открытие Брокер"
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28 февраля 2017 года 16:10

Прогнозируется умеренный рост рынка золота в 2017 году - "Открытие Брокер"

По мнению аналитиков "Открытие Брокер", наиболее вероятным сценарием является рост цен на золото до $1350 за унцию на конец текущего года. Сдержанному росту стоимости драгметалла будут способствовать сохранение политической напряжённости в мире, недостаточные темпы роста мировой и американской экономики, усиление инфляции и сохранение низких процентных ставок. Данный прогноз базируется на предположении о том, что глобальная и американская экономики покажут темпы роста ниже ожидаемых, повышение процентной ставки ФРС США будет проводиться умеренными темпами, курс доллара США будет слабеть в первой половине 2017 года, а действия ФРС и остальных крупных центробанков продолжат оставаться несогласованными. При этом мировая добыча драгметалла и импорт золота в Китай и Индию со II полугодия будут расти, а потребление золота в остальном мире будет стимулироваться низкими реальными процентными ставками и усилившейся инфляцией.

Опубликовано: /"Открытие Брокер"/
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