Вероятнее всего, рубль будет активно реагировать на любые заявления президента США по внешней политике - GLOBAL FX

"Рубль сбавил обороты. Пара USD/RUB держится лишь немногим ниже отметки 58, EUR/RUB достигла 61 рубля 44 копеек. Важным событием сегодня станет выступление Трампа в Конгрессе США. С президентством Трампа многие увязывают возможное снятие антироссийских санкций. Поэтому, вероятнее всего, рубль будет наиболее активно реагировать на любые заявления президента США в отношении внешней политики. Признаки потепления отношений между Россией и Штатами закономерно приведут к укреплению нашей валюты. Есть и другой вариант поведения рубля на фоне выступления Трампа. От главы Белого дома уже давно ждут конкретики по "феноменальной" налоговой реформе и дальнейшим шагам в сфере развития инфраструктуры. Если долгожданная конкретика все же будет получена участниками рынка, стоит ожидать укрепления USD на международном рынке Forex. В этом случае пара доллар/рубль получит шанс стабилизироваться выше отметки в 58 рублей", - комментирует ситуацию главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.