Поводы для продолжения покупок на российских фондовых площадках иссякли - GLOBAL FX

Российские фондовые площадки по-прежнему в негативе. Коррекция на российском фондовом рынке зрела уже давно, и сейчас наблюдаем абсолютно закономерный откат ММВБ от психологической отметки 2100 пунктов. По сути, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников, "ралли Трампа", наблюдавшееся на наших площадках, было обусловлено исключительно спекулятивным фактором и фундаментальных оснований под собой не имело. Инвесторы рассчитывали на эфемерную "перезагрузку" отношений между Россией и США, которая в теории способствовала бы снятию антироссийских санкций. Пока признаков этого не наблюдается, скорее наоборот, со стороны представителей новой администрации США звучит достаточно жесткая риторика в адрес РФ. На этом фоне поводы для продолжения покупок на российских фондовых площадках иссякли.