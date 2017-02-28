Заявление Трампа о том, что сокращение ставок налогообложения не планируется, огорчило рынки - Банк "Глобэкс"

"Важным событием, которое может повлиять на доходность гособлигаций США в течение следующих двух недель, остается заседание FOMC по уровню процентной ставки ФРС США, - полагает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. - Так, в понедельник доходность 10-летних гособлигаций США подскочила на 3-5 базисных пункта до 2,37%, отыгрывая высказанное мнение главы ФРБ Далласа Роберта Каплана (член FOMC) о том, что операции со ставкой предпочтительнее сделать как можно раньше. Вероятность увеличения верхнего уровня процентной ставки до 1% на утро вторника составляет 50%. Доходность суверенных облигаций стран ЕС в основном снижалась. Бонды Восточной Европы остаются привлекательными для среднесрочных трейдов. Кроме ставки, ещё одним определяющим фактором для рынка облигаций и доллара является политика президента США. В понедельник инвесторы сфокусировали внимание на его речи о бюджете 2018 года, повышении расходов на оборону и урезании программы Obamacare. Дональд Трамп заявил, что не планирует сокращать ставки налогообложения. Это решение несколько огорчило рынки. На этом фоне доллар ослаб к евро до 1,063, но на азиатской сессии вернулся к 1,058, поскольку игроки ждут конкретики по инфраструктурным инвестициям на встрече в конгрессе. Также во вторник будут опубликованы обновленные данные по ВВП за 4 квартал 2016 года (прогноз – 2,1% против 1,9%) и значение индекса потребительского доверия. При подтверждении данных доллар может укрепиться к евро".