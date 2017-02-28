На этой неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 57,5-59 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"

"Прохождение пика февральского налогового периода лишает рубля дополнительной поддержки, - комментируют аналитики банка "Санкт-Петербург". - Ожидаем, что на этой неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 57,5-59 руб./долл. В марте существуют риски неблагоприятного развития ситуации для рубля. Выплаты по внешнему долгу корпоративным сектором - чуть более $10 млрд по нашим оценкам ($14,2 млрд по оценкам ЦБ РФ), - покупки валюты в резервы для Минфина (около $2-2,5 млрд), сжатие счета текущих операций за счет роста доходов к выплате (проценты и дивиденды), на наш взгляд, окажут негативное влияние на курс даже при нефти $55/барр. Закрытие сделки по покупке Роснефтью доли (49%) в индийской компании Essar до 15 марта (49% акций также выкупят Trafigura и инвестиционная группа UCP) также может оказать негативное влияние на ситуацию с валютной ликвидностью".