Мы считаем высоковероятным возврат рубля к уровням 59+ против доллара в марте - "Нордеа Банк"

"Курс доллара против евро показывает повышенную волатильность в последние пару недель, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - В целом уровень в 1,0597, наблюдаемый сегодня с утра, свидетельствует об отсутствии ясности по дальнейшей динамике ставки ФРС США. Тем не менее, фьючерсы на ставку показывают вероятность ее повышения уже в марте на довольно высоком уровне - 48%. Из ключевой статистики на ожидания по ставке могут повлиять данные по рынку труда, которые выйдут в пятницу 10 марта, что довольно близко к дате заседания 14-15 марта. Сегодня Дональд Трамп произнесет речь перед Конгрессом, данное событие безусловно внесет интригу в ход сегодняшних торгов. В последний день налоговых выплат за февраль рубль вплотную приблизился к отметке в 58 по рубль/доллар. Как мы и писали в последние несколько недель, мы считаем высоковероятным возврат курса к уровням 59+ против доллара в марте. Ключевыми факторами для курса российской валюты в марте может стать несколько более существенный объем внешних погашений российских компаний и банков, по сравнению со средним объемом в течение года. Кроме того, высока вероятность повышения ставки ФРС США, что может стать негативным фактором для рынков развивающихся валют. Сегодня ждем рубль в диапазоне 57,8-58,3 против доллара".