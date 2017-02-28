Рынок ОФЗ, скорее всего, будет консолидироваться на текущих уровнях - Промсвязьбанк

"Текущая конъюнктура на внешних рынках способствует продолжению консолидации ОФЗ. Цены на нефть Brent остаются на уровне 56 долл. за баррель, а доходность UST-10 – вблизи 2,35% годовых. Отметим, что трейдеры уже скорректировали свои ожидания по повышению ставки ФРС на мартовском заседании, и теперь рыночная вероятность данного события составляет 50% против 35% на прошлой неделе. Таким образом, риски резкого роста доходностей UST из-за возможного ужесточения ДКП 15 марта несколько снизились, что позитивно для рынка ОФЗ. В то же время предстоящее выступление Д.Трампа перед перед Конгрессом США добавляет неопределенности относительно будущей динамики глобальных долговых рынков", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.