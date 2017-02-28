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28 февраля 2017 года 12:03
«Народные ОФЗ» Минфина - инструмент привлекательный - TeleTrade
"Один из анонсов инвестфорума в Сочи - выпуск, наконец, с апреля «народных ОФЗ» Минфином, - указывает эксперт TeleTrade Марк Гойхман. - Чтобы вытащить средства населения «из-под подушек» и направить их в экономику. И это при том, что свежа память в народе о «сгоревших» вкладах в Сбербанке, конфискационных денежных реформах, дефолте по гособлигациям… Будет ли удачной новая попытка вернуть доверие людей? Для этого условия предлагаются на удивление хорошие. А.Силуанов и Г.Греф уже заявили, что купят облигации лично… Доходность в среднем 8,5%. То есть выше, чем по вкладам в банках на срок свыше года, где средний процент упал в 2016 г. с 8,9% до 7,2%. , по данным ЦБ. Для спроса на бумаги у людей в принципе средства могут быть. Ведь суммы вкладов в банках в 2016 г. выросли на 4,2%. А 2017 год обещает быть более благополучным из-за стабилизации рубля, нефтяных цен, снижения инфляции, прекращения падения ВВП". Народные ОФЗ имеют, на взгляд эксперта, и иные преимущества перед вкладами, поскольку гарантируются государством, без ограничений в 1,4 млн руб., имеющихся в страховании вкладов. Проценты по депозитам станут и дальше неизбежно снижаться, а купонный доход по ОФЗ можно «застолбить» на весь срок до погашения, уверен М. Гойхман. В отличие от обычных облигаций, для их покупки не нужно открывать брокерский счёт. Одним словом, инструмент привлекательный. Риски невыплат по ним достаточно низки в условиях сокращения дефицита бюджета. Традиционные госбумаги в огромных объёмах успешно погашаются с 1998 года. Даже упрямое агентство Moody`s улучшило в феврале прогноз по рейтингу. Есть и ограничения, важные для населения. Облигации нельзя будет передать или продать, а досрочное предъявление к погашению ограничено необходимостью держать их один год для сохранения дохода. Довольно высока и минимальная сумма покупки - 30 тыс. руб. "Народные ОФЗ позволили бы государству решать одновременно несколько задач, - резюмирует М. Гойхман. - Во-первых, привлекать средства на широком рынке, если массово охватить население. Во-вторых, вовлекать их в экономику непосредственно, а не через банки. В третьих, разнообразить инструменты личных инвестиций и постепенно повышать финансовую грамотность людей. На перспективу начинание позитивное. Но для должного распространения (ведь первые 20 млрд руб. выпуска - капля в море) продукт должен получить дополнительное «сопровождение», чтобы пользоваться спросом у недоверчивого в целом населения. Необходима доступность и лёгкость оформления бумаг, широта охвата точек их распространения. Комиссии банков не должны ложиться на покупателей. И самое главное - нужна позитивная практика выплат по купонам, погашения при окончании срока или досрочном предъявлении. Всё это возможно не сразу, а спустя месяцы после первых выпусков. Но пока, если Силуанов и Греф уже в очереди за народными ОФЗ, то я - за ними…"
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