По фундаментальным показателям индекс ММВБ остаётся завышенным почти вдвое - УК "Уралсиб"

"Безумный перегрев предыдущих двух лет продолжает давить на российские фондовые индексы, заставляя их отставать от цен на нефть и рынков акций развивающихся стран, - комментируют эксперты УК "Уралсиб". - От своего январского пика Индекс ММВБ откатился уже почти на 10%, – последний раз настолько глубокая коррекция наблюдалась в январе 2016 года. Аутсайдером на этот раз стал энергетический сектор, хотя его вклад в общее снижение индекса ММВБ невелик. Сильный рост за предыдущие 12 месяцев и слухи о снижении нормы выплаты дивидендов для госкомпаний вызвали мощную волну фиксации прибыли. Затянувшийся перегрев рубля мешает российским акциям поднять голову в последние дни февраля. Март и первая половина апреля часто отличаются повышенным уровнем оптимизма среди участников рынка, так что спекулятивный разогрев котировок ещё может ненадолго возобновиться. По фундаментальным показателям индекс ММВБ остаётся завышенным почти вдвое, угрожая гораздо более глубоким обвалом к концу года".