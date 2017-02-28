Добыча в США вносит свой вклад в глобальное перенасыщение рынка нефти - AMarkets

"Рынок нефти продолжает дисконтировать в стоимость актива рост числа активных буровых платформ в США, специализирующихся на сланцевом бурении, а также данные об увеличении уровня добычи, являющееся следствием первого фактора. На прошлой неделе количество нефтяных платформ в США выросло на пять единиц до 602. Рост числа нефтяных терминалов наблюдается в то время, как добыча в США находится на годовом максимуме. За неделю, завершившуюся 17 февраля, производители нефти добыли 9 миллионов баррелей в день — это самый высокий уровень с апреля. Подобная статистика является подтверждением того, что добыча в США вносит свой вклад в глобальное перенасыщение рынка. Более того, рост производства нефти в штатах уже расценивается в качестве нейтрализующего обстоятельства, сводящего к минимуму усилия ОПЕК по ограничению производства. Еще один косвенный признак того, что цены на нефть на пороге разворота - активность хедж-фондов, которые за прошлую неделю увеличили чистую длинную позицию по контракту WTI на 6%. Организация стран-экспортеров нефти и почти десяток других нефтедобывающих стран, таких как Россия, в декабре достигли соглашение сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в день с целью уменьшить мировые поставки черного золота. Несмотря на сделку, очевидно, что скепсис трейдеров относительно ее эффективности только усиливается, создавая условия для распродажи углеводородов", - комментирует ведущий аналитики Amarkets Артем Деев.