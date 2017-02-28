Рубль продолжит торговаться около отметки 58 руб./$1 с умеренными рисками плавного повышения - ING Bank

Рубль во вторник, вероятно, продолжит торговаться около отметки 58 руб./$1 с умеренными рисками плавного повышения. Основные же события - выступление президента США Дональда Трампа в Конгрессе по вопросу бюджетной политики - повлияют на рубль лишь в поздние часы текущего торгового дня и будут отыгрываться уже в течение торговой сессии в среду, считает экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой.

" Во вторник рынок ОФЗ будет ждать информации о предстоящих аукционах Минфина, учитывая, что на следующей неделе из-за праздника аукционы проводиться не будут. Кривая близка к уровням, где больших изменений как в одну, так и в другую сторону ждать не приходится. Начало недели на рынке ОФЗ не привело к каким-либо значительным ценовым движениям, доходности бумаг на кривой потеряли около 1-3 б.п. Мы наблюдали покупки со стороны нерезидентов, однако объемы покупок были умеренными, что могло быть связано со стандартной ребалансировкой портфелей в связи с окончанием месяца", - говорится в обзоре банка.