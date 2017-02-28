Рубль сохранит диапазон до выступления президента Д. Трампа в Конгрессе - TeleTrade

На вторник, 28 февраля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 57,9371 рублей, евро - 61,2569 рублей, напоминает ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров. Поддержку рублю оказывали налоговые выплаты и рост активности после длинных праздников в РФ. К окончанию торговой сессии на Московской бирже стоимость доллара выросла к 58,05, а евро - к 61,46.

Нефтяные котировки продолжают дрейфовать в узких диапазонах. Майский фьючерс смеси Brent заперт в границах $56-57 за баррель. Стабильность на рынке нефти позитивно сказывается на позициях рубля. Окончание налоговых выплат уже накануне привело к ослаблению рубля на локальном рынке. С этой точки зрения наступивший вторник станет показательным - насколько российская валюта будет пользоваться спросом вне циклического спроса под уплату налогов.

Сегодня состоится выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом - событие, которое находится в фокусе внимания участников всех финансовых рынков. Налоговые льготы для среднего класса, снижение корпоративных налогов и защитные таможенные пошлины могут оказать значительное влияние на всю бюджетно-налоговую систему и как следствие на глобальные позиции американской валюты. В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 57,60 - 58,40, полагает эксперт.