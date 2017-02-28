Волнение по поводу предстоящей речи Д.Трампа в Сенате на время ослабило позиции доллара США против смежных валют - Росбанк

"Попытка рубля преодолеть сопротивление на уровне 57.60 против доллара США (+0.6% 58.0 против USD) потерпела неудачу вопреки настрою на укрепление, опередившему своих ближайших конкурентов – турецкую лиру и мексиканское песо (+0.4-0.5%). Поводом для внутридневной волатильности стало волнение по поводу предстоящей речи Д.Трампа в Сенате и его заявления о наращивании военных расходов, что на время ослабило позиции доллара США против смежных валют (EUR, JPY). Для рубля также актуален февральский налоговый период – его окончание 28 февраля по факту уплаты налога на прибыль на время привнесет паузу в продажу валюты экспортерами. Тем не менее, урегулирование квартальных налоговых платежей до конца марта сохранит свое прочное влияние за счет поступательного сужения краткосрочного процентного дифференциала. На горизонте 1 месяца базис сузился до -30 бп, что, скорее, соответствует локальному дефициту рублей, чем валюты", - комментируют эксперты Росбанка.