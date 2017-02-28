Рубль слегка повышается на старте торгов вторника благодаря нефти

Москва. 28 февраля. Доллар США и евро немного снизились при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,85-57,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,96 руб./$1 (-9 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 61,43 руб./EUR1 (-3,2 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 6,4 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, составив 59,52 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,5 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 17,6 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление курса рубля к доллару и евро в начале торгов 28 февраля связано с повышением цен на нефть, которые слабо поднимаются во вторник после незначительного и разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск поднялась на 0,23% - до $56,55 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 0,2% - до $54,16 за баррель.