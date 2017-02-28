Покупать российские акции пока не рекомендуем - Алор Брокер

"Российские акции с начала недели теряют в цене, не исключено, что сегодня падение продолжится, и индекс РТС по итогам дня опустится еще на 1%. Для России сложился негативный политический внешний фон, многие инвесторы боятся дальше покупать российские активы. Часть страхов связана с предложениями по повышению НДФЛ, что может еще больше сократить спрос на товары и услуги. На динамику торгов сегодня может повлиять выход данных по американскому ВВП за 4-й квартал прошлого года (16:30 мск) и доверию потребителей в США (18:00 мск). Покупать на таком рынке российские акции мы пока не рекомендуем. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать по бумагам ФСК ЕЭС, РусГидро и ММК, их цены еще не достигли локальных уровней поддержки".