28 февраля 2017 года 10:02
Утренние прогнозы: рынок акций в финальной фазе коррекции
По итогам торгов понедлеьника индекс ММВБ упал до 2056,46 пункта (-1,8%), индекс РТС - до 1117,29 пункта (-1,1%). Во вторник, по мнению экспертов. на рынке возможы попытки отыграть часть потерь, чему поспособствует фактор закрытия месяца. Однако возможное снижение цен на нефть может подтолкнуть индексы к новым минимумам.
ИФК "Молид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent прибавили, колеблются в районе отметки в $56,1 за баррель в преддверии экспирации и перехода торговой активности в майский контракт. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную положительную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2055-2060 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней под влиянием движущих новостей и происходящих событий, значимым из которых станет предстоящее выступление Дональда Трампа в Конгрессе США".
Промсвязьбанк (Илья Фролов): "Российский рынок акций усилил снижение в понедельник при практически нейтральном внешнем фоне. Инвесторы продолжают сокращать позиции в российских фондовых активах по мере корректировки ожиданий по улучшению политического взаимодействия России и США, и вчера продолжающиеся продажи вызвали лавинообразное принудительное закрытие позиций по ряду бумаг. Кроме того, российские активы продолжают следовать за общей переоценкой акций нефтегазового сектора на глобальных рынках, так отраслевые индексы энергетического сектора (S&P Energy и MSCI Oil&Gas) потеряли 8-9% с начала года, что сопоставимо с потерями по индексу ММВБ. Мы полагаем, что рынок вошел в финальную фазу коррекции и может продолжить движение вниз в область поддержки 2030-2060 пунктов. Затяжной характер движения вниз и благоприятная сезонность (в марте российский рынок, как правило, положительно переоценивается к нефти) создают предпосылки для восстановительного роста, который может начаться уже в ближайшие сессии".
ИФ "Олма" (Антон Манаев): "С технической точки зрения, для российских инвесторов важное значение сегодня будет иметь закрытие месяца. Заметное снижение оценки компаний последних недель все меньше отражает растущие финансовые показатели, а также их текущую и будущую дивидендные доходности. Вероятно, стоит формировать позиции на рынке акций в диапазоне 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ. Сегодня индекс РТС, вероятно, на открытии покажет небольшое коррекционное движение вверх. Однако возможное снижение цен на нефть сможет подтолкнуть индексы к новым минимумам. На валютном рынке возможен некоторые период консолидации вблизи отметки 58 по паре доллар-рубль".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале торговой сессии индекс ММВБ может попытаться отыграть часть потерь последних дней. Возвращение выше отметки 2080 пунктов может сформировать краткосрочную растущую тенденцию. Соответственно, неспособность сделать это обеспечит дальнейшее снижение, тем более, что каких-то внятных идей пока нет. Впрочем, во вторник в Вашингтоне выступит Д. Трамп, но вряд ли он осмелится говорить об РФ в позитивном ключе".
Опубликовано: /Финмаркет/
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