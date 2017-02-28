Вероятно, стоит формировать позиции в диапазоне 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ - ИФ "Олма"

"Выступление сегодня президента США перед Конгрессом, возможно, прояснит его дальнейшие шаги на пути проведения налоговой реформы и реформы здравоохранения. Однако, с технической точки зрения, для российских инвесторов важное значение сегодня будет иметь закрытие месяца. Заметное снижение оценки компаний последних недель все меньше отражает растущие финансовые показатели, а также их текущую и будущую дивидендные доходности. Вероятно, стоит формировать позиции на рынке акций в диапазоне 2030-2050 пунктов по индексу ММВБ. Сегодня индекс РТС, вероятно, на открытии покажет небольшое коррекционное движение вверх. Однако возможное снижение цен на нефть сможет подтолкнуть индексы к новым минимумам. На валютном рынке возможен некоторые период консолидации вблизи отметки 58 по паре доллар-рубль", - предполагает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.