Dow Jones поставил 12-й рекорд подряд

Американский рынок акций начал неделю сдержанным повышением. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются во вторник. Цены на нефть слабо поднимаются во вторник.

Американский рынок акций начал неделю сдержанным повышением в ожидании программного выступления президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal.

Dow Jones Industrial Average поставил рекорд на закрытие торгов уже 12-ю сессию подряд, что совпадает по продолжительности с таким периодом в 1987 году. Однако 30 лет назад Dow Jones за 12 сессий подскочил на 9,2%, а в этом году - всего на 3,9%.

S&P 500 также завершил торги на рекордно высокой отметке.

Во вторник Д.Трамп выступит в Конгрессе США. Участники рынка рассчитывают на то, что он обнародует подробности запланированной налоговой реформы, реформы здравоохранения, расходов на инфраструктуру.

В понедельник Д.Трамп сообщил, что намерен добиваться повышения расходов на оборону более чем на 9%. На этом фоне подорожали бумаги компаний, получающих оборонные заказы: Boeing, Raytheon, General Dynamics и Lockheed Martin. В частности, капитализация Boeing увеличилась на 1,1%.

Нефть WTI подорожала на 0,3%, до $54,20 за баррель.

Индекс нефтегазовых компаний, входящих в S&P 500, поднялся на 0,9% в связи с ожиданиями налоговых послаблений и инвестиций в инфраструктуру. Индикатор строительных и инжиниринговых компаний прибавил 1,9%.

Кроме того, в понедельник стало известно, что заказы товаров длительного пользования в США в январе выросли на 1,8% вместо ожидавшегося увеличения на 1,6%. Заказы без учета транспортного оборудования неожиданно упали на 0,2%, хотя эксперты ожидали повышения на 0,5%.

Около 90% компаний из индекса Standard & Poor's 500 уже обнародовали свои отчетности за четвертый квартал прошлого года. Из них около 75% превзошли прогнозы рынка по показателю прибыли и почти половина - по показателю выручки.

Котировки акций американской фармкомпании Pieris Pharmaceuticals выросли на 5,2%. Компания сообщила о продаже эксклюзивных прав на разработку и распространение ряда лекарственных препаратов японской ASKA Pharmaceuticals.

Другой производитель лекарств, La Jolla Pharmaceutical Co., увеличил капитализацию на 76,8% на позитивных результатах клинических испытаний нового препарата от гипотонии.

Ценные бумаги аукционного дома Sotheby's подскочили на 15,7% на сильных прибыли и выручке в минувшем квартале.

Курс акций Time Warner поднялся на 0,9% на новостях о том, что регулятор США в сфере связи не ждет пересмотра планируемой сделки AT&T Inc. по приобретению Time Warner за $85,4 млрд.

Цена акций инвестиционной компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway увеличилась на 0,3%. В 2016 году компания получила чистую прибыль практически на уровне предыдущего года, в то время как в четвертом квартале ее рост составил около 15%.

Капитализация производителя электромобилей Tesla Inc. упала на 4,2% после того, как аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендации для акций компании до "продавать".

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 27 февраля поднялся на 15,68 пункта (0,08%) и составил 20837,44 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 2,41 пункта (0,10%) - до 2369,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 16,59 пункта (0,28%) и составил 5861,90 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются во вторник, следуя за динамикой американского рынка акций, в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, южнокорейский KOSPI - 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,2%.

Во вторник Д.Трамп выступит в Конгрессе США. Участники рынка рассчитывают на то, что он обнародует подробности запланированной налоговой реформы, реформы здравоохранения, расходов на инфраструктуру.

"Рынок занял выжидательную позицию, - отмечает аналитик IG Group Цзини Пань. - Основное в речи Трампа, на что направлено внимание инвесторов - это налоги, расходы на инфраструктуру и торговая политика".

Японский фондовый рынок поднимается во вторник, несмотря на слабые статданные.

Промпроизводство в Японии в январе 2017 года снизилось на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны. Сокращение промпроизводства было отмечено впервые за шесть месяцев.

Производство транспортного оборудования упало в январе на 4,7%. Также снизился выпуск химической продукции и машиностроительного оборудования.

В то же время розничные продажи в Японии в январе увеличились по итогам третьего месяца подряд. Такая динамика позволяет предположить, что потребительский сектор, долгое время остававшийся в стагнации, начинает оживать, отмечают эксперты.

Розничные продажи подскочили на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1% относительно января 2016 года.

Стоимость бумаг японской финкомпании Nomura подорожали в ходе торгов на 2,3%, страховой компании Dai-ichi Life - на 0,7%, автопроизводителей Honda Motor и Mazda Motor - соответственно на 0,5% и 1%.

Котировки акций нефтедобывающих компаний растут во вторник вслед за подъемом цен на нефть. Стоимость бумаг Japan Petroleum Exploration увеличилась на 2,2%, австралийской Santos - на 1,3%, China Petroleum & Chemical - на 0,2%.

Цены на нефть слабо поднимаются во вторник после незначительного и разнонаправленного изменения по итогам предыдущей сессии, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск поднялась на $0,21 (0,38%) - до $56,14 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы снизились в цене на $0,06 (0,11%) - до $55,93 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,16 (0,3%) - до $54,21 за баррель. Контракт подорожал на $0,06 (0,11%) - до $54,05 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Внимание трейдеров направлено как на данные о сокращении производства нефтедобывающими странами, так и на сигналы в отношении добычи в США.

Договоренности по сокращению нефтедобычи странами ОПЕК и не-ОПЕК в январе выполнены на 86%, сообщила накануне ОПЕК.

При этом, согласно данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 5 и достигло 602. За последний год показатель увеличился на 202 единиц.

Стоимость нефти WTI остается в диапазоне $50-55 за баррель с начала этого года, "и это довольно узкий диапазон, чтобы цена могла держаться в нем в дальнейшие месяцы, поэтому мы ждем прорыва", отмечает сырьевой аналитик Schneider Electric Дэниэл Уотерс. "Вопрос в том, в каком направлении будет прорыв", - заметил эксперт.

Увеличение числа "длинных" позиций по нефти WTI указывает на возможность подъема цены, отмечает Д.Уотерс.

Однако этот фактор, по его словам, также создает понижательный риск в случае быстрого закрытия "длинных" позиций трейдерами при изменении настроя рынка.

"Настрой инвесторов может измениться, если появятся сигналы даже незначительного несоответствия объемов добычи в странах ОПЕК заявленным показателям", - отмечает Д.Уотерс.