Индекс ММВБ может попытаться отыграть часть потерь последних дней - "Открытие Брокер"

"В начале торговой сессии индекс ММВБ может попытаться отыграть часть потерь последних дней. Возвращение выше отметки 2080 пунктов может сформировать краткосрочную растущую тенденцию. Соответственно, неспособность сделать это обеспечит дальнейшее снижение, тем более, что каких-то внятных идей пока нет. Впрочем, во вторник в Вашингтоне выступит Д. Трамп, но вряд ли он осмелится говорить об РФ в позитивном ключе", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.