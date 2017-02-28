Фондовый рынок вошел в финальную фазу коррекции - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций усилил снижение в понедельник при практически нейтральном внешнем фоне. Инвесторы продолжают сокращать позиции в российских фондовых активах по мере корректировки ожиданий по улучшению политического взаимодействия России и США, и вчера продолжающиеся продажи вызвали лавинообразное принудительное закрытие позиций по ряду бумаг. Кроме того, российские активы продолжают следовать за общей переоценкой акций нефтегазового сектора на глобальных рынках, так отраслевые индексы энергетического сектора (S&P Energy и MSCI Oil&Gas) потеряли 8-9% с начала года, что сопоставимо с потерями по индексу ММВБ. Мы полагаем, что рынок вошел в финальную фазу коррекции и может продолжить движение вниз в область поддержки 2030-2060 пунктов. Затяжной характер движения вниз и благоприятная сезонность (в марте российский рынок, как правило, положительно переоценивается к нефти) создают предпосылки для восстановительного роста, который может начаться уже в ближайшие сессии", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.