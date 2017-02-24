Рынок акций снизился четвертую неделю подряд, ММВБ откатился к уровням конца ноября

Рынок акций РФ снизился четвертую неделю подряд из-за сохраняющихся распродаж инвесторов, фиксирующих прибыль после ралли 2016 года; индекс ММВБ откатился к уровню конца ноября прошлого года из-за укрепления рубля на фоне подорожавшей нефти и возросшего спроса на рублевую ликвидность для налоговых платежей в конце месяца.

В период с 20 по 24 февраля индекс ММВБ просел на 1,7% - до 2093,09 пункта, индекс РТС потерял 2% и достиг 1129,09 пункта, доллар за неделю подешевел на 3 копейки, а нефть Brent подросла на 0,6% или $0,31 (апрельский фьючерс).

Неделя началась со снижения большинства blue chips вопреки позитивной динамике внешних площадок и новостям об улучшении агентством Moody's прогноза рейтинга России до "стабильного" с "негативного"; индекс ММВБ опустился ниже 2120 пунктов, обновив минимум с конца ноября 2016г, при этом лидировали в откате бумаги "Россетей" (-5,8%) и ее дочек из-за слухов о низких дивидендах за 2016 год (25% от чистой прибыли вместо ожидавшихся 50%).

В понедельник в США банки и финансовые рынки были закрыты в связи с празднованием Дня президентов. Нефть Brent превысила $56 за баррель, поскольку наращивание нефтедобычи в США компенсируется сокращением добычи сырья ОПЕК и некоторыми другими производителями, включая РФ.

Во вторник рынок акций скорректировался вверх к 2130 пунктам по ММВБ вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретой заявлениями генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо об уверенности в сохранении высокого уровня исполнения соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+. По его словам, нефтяникам удалось добиться выполнения принятых обязательств на уровне 90% и есть надежда, что в ближайшие месяцы в странах ОПЕК будут еще более высокие показатели по соглашению о сокращении.

В то же время М.Баркиндо отметил, что, несмотря на все усилия, рынок еще далек от уровня сбалансированности цен, поэтому картель ожидает присоединения к соглашению других производителей нефти. Нефть Brent превышала $57 за баррель, но затем немного откатилась - к $56,7 за баррель.

Лидировали в росте бумаги "ФСК ЕЭС" (+3,8%) и "НОВАТЭКа" (+3,2%), поддержку которым оказали сильные финотчеты. Чистая прибыль ФСК по РСБУ по итогам 2016 года выросла почти в 6 раз (до 106 млрд рублей), чистая прибыль "НОВАТЭКа" в IV квартале по МСФО выросла в годовом выражении в 4 раза (до 59,45 млрд рублей).

Также подросли в рамках коррекции акции "Россетей" (+0,3%), хотя новостной фон для бумаг остался негативным. Глава "Россетей" Олег Бударгин подтвердил слухи, заявив, что компания считает разумным выплатить за 2016 год дивиденды в размере 25% прибыли по РСБУ.

В среду рынок акций возобновил снижение, ММВБ протестировал рубеж 2100 пунктов из-за предпраздничных распродаж (Дня защитника Отечества) на фоне просевшей нефти Brent, которая откатилась ниже $56 за баррель на ожиданиях очередного роста запасов сырья в США.

Лидировали в откате бумаги "Россетей" (-5,9%) и "ФСК ЕЭС" (-5%) из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов за прошлый год. Подросли акции "Газпром нефти" (+1%) на фоне неплохого отчета за 2016 год по МСФО: чистая прибыль выросла на 82,5% - до 200 млрд рублей. Акции "Роснефти" (-2%) просели на фоне известий, что чистая прибыль НК по МСФО за 2016 год сократилась вдвое и составила 181 млрд рублей.

В пятницу рынок акций продолжил погружение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, индекс ММВБ не удержал рубеж 2100 пунктов и откатился к 2090 пунктам (район третьей декады ноября).

В лидерах снижения выступили акции "Россетей" (-5,1%), "ФСК ЕЭС" (-4,4%), "Магнита" (-4%), "РусАла" (-3,9%). Негативом для бумаг "Магнита" стало известие, что индексный провайдер MSCI после ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 заменил в списке топ-4 GDR ритейлера на GDR "НОВАТЭКа" (изменения вступят в силу 1 марта). Акции "НОВАТЭКа" на этом фоне выросли в пятницу на 0,5%.

Вышедшие протоколы февральского заседания Федрезерва США показали, что многие руководители регулятора выступали в поддержку "довольно скорого" (fairly soon) повышения процентных ставок в США, но предпочли проявить осторожность в ожидании обещанных президентом США Дональдом Трампом стимулирующих мер. Рынки восприняли документ ФРС как "голубиный", то есть указывающий на то, что скорого повышения процентных ставок (в частности, в марте) ждать не стоит. На этом фоне доллар сдал позиции против основных валют.

Нефть в пятницу просела после резкого роста в четверг до максимумов за последние 19 месяцев (с июля 2015 года) благодаря слабому повышению запасов топлива в США (запасы нефти выросли на 0,564 млн баррелей, при прогнозах роста на 3,4 млн баррелей). В итоге Brent к вечеру пятницы стоила $56,1 за баррель.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции ГК "Русское море" (-29%), "Россетей" (-16%), "ФСК ЕЭС" (-10%); лучше рынка выглядели акции АО "Мегафон" (+6%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4%), АО "Группа Черкизово" (+4%).

Рынок акций в конце февраля - начале марта останется под давлением по индексу ММВБ, который может просесть в район 2050 пунктов из-за ожидаемого дальнейшего укрепления рубля; для индекса РТС коридор составит 1110-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".