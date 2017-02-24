.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций снизился четвертую неделю подряд, ММВБ откатился к уровням конца ноября
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,6%
Инфляции в январе ускорилась до 0,6% после 0,4% в декабре. Рост цен оказался ниже ожиданий аналитиков. Годовая инфляция замедлилась до 5%
 
Шкала налога на доходы физлиц останется плоской, но ставка вырастет
"Ведомостям" стали известны варианты налогового маневра, которые обсуждают Минфин, а также Минэкономразвития и Центр стратегических разработок Алексей Кудрина – последние готовят собственные программы реформ. Экономисты сходятся во мнении, что...
 
Против главы "Почты России" могут возбудить еще одно уголовное дело
Как стало известно "Коммерсанту", прокуратура направила в СКР материалы для рассмотрения вопроса о возбуждении еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова. По мнению надзорного...
 
Процедурой банкротства смогут воспользоваться 100 тыс. россиян
Правительственная программа поддержки инвестиционных проектов завершится в следующем году и в нынешнем виде продлеваться не будет. Вместо нее Минэкономразвития предлагает модифицированный вариант программы с участием негосударственных пенсионных...
 
24 февраля 2017 года 20:25

Рынок акций снизился четвертую неделю подряд, ММВБ откатился к уровням конца ноября

Рынок акций РФ снизился четвертую неделю подряд из-за сохраняющихся распродаж инвесторов, фиксирующих прибыль после ралли 2016 года; индекс ММВБ откатился к уровню конца ноября прошлого года из-за укрепления рубля на фоне подорожавшей нефти и возросшего спроса на рублевую ликвидность для налоговых платежей в конце месяца.

В период с 20 по 24 февраля индекс ММВБ просел на 1,7% - до 2093,09 пункта, индекс РТС потерял 2% и достиг 1129,09 пункта, доллар за неделю подешевел на 3 копейки, а нефть Brent подросла на 0,6% или $0,31 (апрельский фьючерс).

Неделя началась со снижения большинства blue chips вопреки позитивной динамике внешних площадок и новостям об улучшении агентством Moody's прогноза рейтинга России до "стабильного" с "негативного"; индекс ММВБ опустился ниже 2120 пунктов, обновив минимум с конца ноября 2016г, при этом лидировали в откате бумаги "Россетей" (-5,8%) и ее дочек из-за слухов о низких дивидендах за 2016 год (25% от чистой прибыли вместо ожидавшихся 50%).

В понедельник в США банки и финансовые рынки были закрыты в связи с празднованием Дня президентов. Нефть Brent превысила $56 за баррель, поскольку наращивание нефтедобычи в США компенсируется сокращением добычи сырья ОПЕК и некоторыми другими производителями, включая РФ.

Во вторник рынок акций скорректировался вверх к 2130 пунктам по ММВБ вслед за мировыми площадками и нефтью, подогретой заявлениями генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо об уверенности в сохранении высокого уровня исполнения соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+. По его словам, нефтяникам удалось добиться выполнения принятых обязательств на уровне 90% и есть надежда, что в ближайшие месяцы в странах ОПЕК будут еще более высокие показатели по соглашению о сокращении.

В то же время М.Баркиндо отметил, что, несмотря на все усилия, рынок еще далек от уровня сбалансированности цен, поэтому картель ожидает присоединения к соглашению других производителей нефти. Нефть Brent превышала $57 за баррель, но затем немного откатилась - к $56,7 за баррель.

Лидировали в росте бумаги "ФСК ЕЭС" (+3,8%) и "НОВАТЭКа" (+3,2%), поддержку которым оказали сильные финотчеты. Чистая прибыль ФСК по РСБУ по итогам 2016 года выросла почти в 6 раз (до 106 млрд рублей), чистая прибыль "НОВАТЭКа" в IV квартале по МСФО выросла в годовом выражении в 4 раза (до 59,45 млрд рублей).

Также подросли в рамках коррекции акции "Россетей" (+0,3%), хотя новостной фон для бумаг остался негативным. Глава "Россетей" Олег Бударгин подтвердил слухи, заявив, что компания считает разумным выплатить за 2016 год дивиденды в размере 25% прибыли по РСБУ.

В среду рынок акций возобновил снижение, ММВБ протестировал рубеж 2100 пунктов из-за предпраздничных распродаж (Дня защитника Отечества) на фоне просевшей нефти Brent, которая откатилась ниже $56 за баррель на ожиданиях очередного роста запасов сырья в США.

Лидировали в откате бумаги "Россетей" (-5,9%) и "ФСК ЕЭС" (-5%) из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов за прошлый год. Подросли акции "Газпром нефти" (+1%) на фоне неплохого отчета за 2016 год по МСФО: чистая прибыль выросла на 82,5% - до 200 млрд рублей. Акции "Роснефти" (-2%) просели на фоне известий, что чистая прибыль НК по МСФО за 2016 год сократилась вдвое и составила 181 млрд рублей.

В пятницу рынок акций продолжил погружение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, индекс ММВБ не удержал рубеж 2100 пунктов и откатился к 2090 пунктам (район третьей декады ноября).

В лидерах снижения выступили акции "Россетей" (-5,1%), "ФСК ЕЭС" (-4,4%), "Магнита" (-4%), "РусАла" (-3,9%). Негативом для бумаг "Магнита" стало известие, что индексный провайдер MSCI после ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 заменил в списке топ-4 GDR ритейлера на GDR "НОВАТЭКа" (изменения вступят в силу 1 марта). Акции "НОВАТЭКа" на этом фоне выросли в пятницу на 0,5%.

Вышедшие протоколы февральского заседания Федрезерва США показали, что многие руководители регулятора выступали в поддержку "довольно скорого" (fairly soon) повышения процентных ставок в США, но предпочли проявить осторожность в ожидании обещанных президентом США Дональдом Трампом стимулирующих мер. Рынки восприняли документ ФРС как "голубиный", то есть указывающий на то, что скорого повышения процентных ставок (в частности, в марте) ждать не стоит. На этом фоне доллар сдал позиции против основных валют.

Нефть в пятницу просела после резкого роста в четверг до максимумов за последние 19 месяцев (с июля 2015 года) благодаря слабому повышению запасов топлива в США (запасы нефти выросли на 0,564 млн баррелей, при прогнозах роста на 3,4 млн баррелей). В итоге Brent к вечеру пятницы стоила $56,1 за баррель.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись акции ГК "Русское море" (-29%), "Россетей" (-16%), "ФСК ЕЭС" (-10%); лучше рынка выглядели акции АО "Мегафон" (+6%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4%), АО "Группа Черкизово" (+4%).

Рынок акций в конце февраля - начале марта останется под давлением по индексу ММВБ, который может просесть в район 2050 пунктов из-за ожидаемого дальнейшего укрепления рубля; для индекса РТС коридор составит 1110-1150 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 февраля 2017 года 19:25
Рынок акций РФ завершил неделю распродажами, индексы обновили минимумы с ноября-декабря
Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, индексы ММВБ и РТС обновили минимумы с ноября-декабря прошлого года; лидерами отката выступили бумаги "Россетей" и "ФСК ЕЭС".    читать дальше
.
24 февраля 2017 года 19:20
Рубль усилил снижение к доллару и евро в пятницу вечером на фоне ускорившегося падения нефти
Москва. 24 февраля. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" вечером в пятницу; рубль усилил снижение к обеим валютам на фоне ускорившегося падения нефтяных цен.    читать дальше
.
24 февраля 2017 года 15:45
Рубль к середине дня пятницы растерял утренние достижения на фоне развернувшейся вниз нефти
Москва. 24 февраля. Доллар США и евро, умеренно снижавшиеся к рублю в начале торгов пятницы на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), к середине дня вернулись на уровни закрытия предыдущего торгового дня; рубль растерял практически все утренние достижения на фоне развернувшихся вниз нефтяных цен.    читать дальше
.
24 февраля 2017 года 15:14
Выручка VimpelCom по МСФО за 4 квартал может вырасти на 2,9% - Sberbank CIB
"В понедельник, 27 февраля, VimpelCom Ltd представит финансовую отчетность за 4 квартал 2016 года по МСФО, - указывают эксперты Sberbank CIB. - В тот же день в 16:00 по московскому времени в Барселоне состоится встреча, на которой представители компании ответят на вопросы аналитиков и инвесторов о...    читать дальше
.
24 февраля 2017 года 14:15
Динамичный рост социальной сети способен принести значительную прибыль будущим акционерам SnapInc - QBF
Владельцы социальных сетей уверенно занимают ведущие позиции в рейтингах самых обеспеченных людей мира. Уже в марте IPO проведёт корпорация SnapInc., развивающая один из самых быстрорастущих онлайн-сервисов Snapchat. Американская компания SnapInc., основанная в сентябре 2011 года, известна как...    читать дальше
.
24 февраля 2017 года 11:45
Рынок акций РФ утром протестировал в снижении поддержку 2100п по ММВБ, лидируют Россети и ФСК
Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, индекс ММВБ из-за укрепления рубля протестировал рубеж поддержки 2100 пунктов и отскочил.    читать дальше
.
24 февраля 2017 года 11:27
Участники рынка США ожидают дерегулирования банковской деятельности - QBF
С выборов президента США, на которых выиграл представитель республиканцев Дональд Трамп, прошло3,5 месяца. За это время индекс S&P 500 вырос на 9,9%, констатирует аналитик QBF Денис Иконников. При разделении индекса на компоненты обнаруживается, что некоторые отрасли, такие как финансы,...    читать дальше
.
24 февраля 2017 года 10:26
Нефть торгуется у максимума за 19 месяцев, Brent - выше $56,6 за баррель
Нефть торгуется у максимума за 19 месяцев, Brent - выше $56,6 за баррель. Фондовые индексы Азии в пятницу снижаются на протоколе заседания ФРС.    читать дальше
.
24 февраля 2017 года 10:22
Рубль в начале торгов пятницы растет, отыгрывая подъем нефтяных цен четверга
Москва. 24 февраля. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов пятницы, рубль немного укрепился к бивалютной корзине на фоне заметно выросших накануне нефтяных цен.    читать дальше
.
24 февраля 2017 года 10:21
Рынок акций РФ открылся снижением индексов ММВБ и РТС на 0,2-0,5%
Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,5%.    читать дальше
.
24 февраля 2017 года 09:45
Коррекция на отечественном рынке акций затягивается - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В среду наш рынок показал отрицательную динамику - коррекция затягивается, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - С другой стороны, некоторые эксперты нам обещали всякие катаклизмы в связи с тем, что...    читать дальше
.
24 февраля 2017 года 09:30
НОВАТЭК получил место "Магнита" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам пересмотра, как и ожидалось
Индексный провайдер MSCI изменил список "тяжеловесов" в индексе MSCI Russia 10/40 после ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени, сообщил "Интерфаксу" аналитик "ВТБ Капитала" Илья Питерский. Как и ожидалось, глобальные депозитарные расписки...    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 19:35
Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне падения цен на нефть ниже $56 за баррель
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине перед праздничным выходным днем на фоне падения цен на нефть ниже $56 за баррель во второй половине дня.    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 19:30
Рынок акций РФ в среду упал к поддержке 2100п по ММВБ, лидировали в откате Россети и ФСК
Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ в среду обновил минимум индекса ММВБ с конца ноября (индикатор протестировал поддержку 2100 пунктов) из-за предпраздничных распродаж на фоне снижения нефти; лидировали в откате бумаги "Россетей" и "ФСК ЕЭС" из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов за прошлый год.    читать дальше
.
22 февраля 2017 года 19:10
Ренессанс Капитал снизил оценку GDR Роснефти на 14%, подтвердил рейтинг "держать"
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7,4 до $6,4 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Рекомендация "держать" для этих бумаг осталась без изменения. По данным информационно-аналитического...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.