Рубль усилил снижение к доллару и евро в пятницу вечером на фоне ускорившегося падения нефти

Москва. 24 февраля. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" вечером в пятницу; рубль усилил снижение к обеим валютам на фоне ускорившегося падения нефтяных цен.

Курс доллара США составил 58,4725 руб./$1 в 19:00 МСК, что 40 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,835 руб./EUR1, прибавив 48,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 44 копейки, до 59,985 рубля.

Банк России в пятницу не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 23 февраля составляют 57,4762 руб./$1 и 60,4535 руб./EUR1, соответственно.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", усилившееся во второй половине дня пятницы снижение валютного курса рубля стало следствием активизировавшегося падения нефтяных цен, которые снижаются 24 февраля после существенного подъема накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК снизилась на 0,78% - до $56,14 за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,61% - до $54,12 за баррель.

В четверг цены на нефть Brent и WTI выросли соответственно на 1,3% и 1,6% после публикации данных Минэнерго США, указавших на менее существенное, чем ожидалось, повышение запасов нефти в стране за прошлую неделю. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 564 тыс. баррелей и достигли 518,683 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,4 млн баррелей.

Вместе с тем данные Минэнерго США указали на рост добычи нефти в стране на прошлой неделе до максимального уровня с апреля 2016 года - 9 млн баррелей в сутки.

Очередной отчет Baker Hughes Inc. о количестве действующих буровых установок в США будет опубликован позднее в пятницу. Число установок увеличивается уже пять недель подряд, являясь максимальным с октября 2015 года.

Определенное давление на курс рубля, по мнению аналитиков, оказывает также в целом негативная конъюнктура мировых рынков капитала, сформировавшаяся в пятницу после публикации протокола первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Руководители Федрезерва на заседании, прошедшем 31 января - 1 февраля, говорили о важности своевременного повышения процентных ставок, но заняли выжидательную позицию в отсутствие ясности относительно стимулирующих мер, обещанных президентом США Дональдом Трампом, говорится в протоколе заседания. Рынки восприняли документ как "голубиный", то есть указывающий на то, что скорого повышения процентных ставок (в частности, в марте) ждать не стоит, что в итоге привело к ослаблению доллара к основным мировым валютам.

Фондовые индексы США снижаются в начале торгов пятницы, что может положить конец длившемуся десять сессий подряд периоду, в течение которого Dow Jones Industrial Average ставил рекорды. Снижение индексов 24 февраля показывает, что инвесторы не могут найти причины, которые поддержали бы дальнейшее ралли на рынке акций.

Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, индексы ММВБ и РТС обновили минимумы с ноября-декабря прошлого года. По итогам торгов 24 февраля индекс ММВБ снизился на 0,6%, а падение индекса РТС составило 1,5%.

Расчет индикаторов рынка межбанковских кредитов (МБК) - ставок RUONIA, MosPrime Rate, RUREPO, ROISFIX и NFEA FX Swap - в пятницу не производится в связи с тем, что 24 февраля является официальным выходным днем в России.