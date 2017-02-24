Рынок акций РФ завершил неделю распродажами, индексы обновили минимумы с ноября-декабря

Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ завершил пятницу распродажами на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, индексы ММВБ и РТС обновили минимумы с ноября-декабря прошлого года; лидерами отката выступили бумаги "Россетей" и "ФСК ЕЭС".

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 2093,09 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1129,09 пункта (-1,5%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,1%.

Доллар подрос до 58,39 рубля (+0,32 рубля к уровню закрытия среды), минимум дня - 57,7 рубля.

За неделю индекс ММВБ снизился на 1,7%, РТС потерял 2%, доллар подешевел на 3 копейки.

В лидерах снижения в пятницу выступили акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4%, до 8825 рублей - уровень июля 2016 года), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,4%), "Россетей" (-5,1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-3,9%), "ФСК ЕЭС" (-4,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1%).

Акции "Россетей" и ее дочки "ФСК ЕЭС" распродавались инвесторами всю неделю на фоне разочарования уровнем планируемых дивидендов за 2016 год - ранее ожидалось, что выплаты составят 50% от чистой прибыли по РСБУ. Глава "Россетей" Олег Бударгин заявил во вторник, что компания считает разумным выплатить за 2016 год дивиденды в размере 25% прибыли по РСБУ.

Индексный провайдер MSCI изменил список "тяжеловесов" в индексе MSCI Russia 10/40 после ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени (изменения вступят в силу 1 марта). В результате GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) получили место GDR "Магнита" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам пересмотра, как и ожидалось.

Акции "НОВАТЭКа" на этом фоне в пятницу выросли на 0,5%.

Также лучше рынка выглядели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%).

Многие руководители Федрезерва на прошлом заседании, завершившемся 1 февраля, выступали в поддержку "довольно скорого" (fairly soon) повышения процентных ставок в США, но предпочли проявить осторожность в ожидании обещанных президентом США Дональдом Трампом стимулирующих мер.

В США руководители промышленных компаний в четверг посетили Белый дом для встречи с президентом Д.Трампом. Несмотря на это, отраслевой индекс промпредприятий снизился из-за отсутствия конкретики по программам смягчения налогообложения и другим стимулирующим мерам.

После выхода протокола США снизились в пятницу фондовые площадки в Азии, поскольку наблюдаемое ослабление доллара оказывает негативное влияние на азиатский экспорт, сообщает агентство Bloomberg. Рынки восприняли документ ФРС как "голубиный", то есть указывающий на то, что скорого повышения процентных ставок (в частности, в марте) ждать не стоит.

Следом в пятницу проседает Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,5-1,3%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в феврале опустился до 96,3 пункта с январского уровня в 98,5 пункта, тогда как аналитики ожидали 96 пунктов.

Также снижается нефть после роста накануне до максимумов за последние 19 месяцев - с июля 2015 года, сообщает MarketWatch. Это обусловлено менее значительным по сравнению с прогнозом повышением запасов топлива в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 564 тыс. баррелей и достигли 518,683 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,4 млн баррелей.

По данным Минэнерго, добыча нефти в США поднялась на минувшей неделе до 9,001 млн баррелей в сутки (б/с) против 8,977 млн б/с неделей ранее. Производство превысило отметку в 9 млн б/с впервые с апреля прошлого года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $56,12 за баррель (-0,8% и +1,3% в четверг), апрельская цена WTI - $54,11 за баррель (-0,6% и +1,6% в четверг).

Как отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, нисходящая коррекция на российском рынке акций затягивается, хотя внешний фон остается вполне оптимистичным. Некоторые эксперты обещали всякие катаклизмы в связи с тем, что статистически февраль самый плохой месяц в году для индекса S&P 500, а их нет. Мало того, напряженность вокруг долговых проблем Греции пока удается гасить словесными интервенциями.

В Европе также не все плохо. В этом месяце оказались неожиданно позитивными настроения в деловых кругах Германии - индекс делового климата Ifo вырос до 111 пунктов, превысив прогнозы.

Неожиданный рост индекса делового климата Ifo Германии говорит в пользу хорошего начала 2017 года для ФРГ и стран еврозоны, несмотря на беспокойство касательно торговой политики США, Brexit и выборов во Франции. Также превысили ожидания почти все индексы деловой активности в промышленном секторе Германии, Франции и еврозоны в целом.

Казалось бы, "экспортно-ориентированная" экономика Германии должна страдать от протекционистской политики Д.Трампа - на долю США приходится 10% экспорта Германии. Президент США Д.Трамп грозил обложить немецкие автомобили 35%-ным импортным налогом. Д.Трамп считает, что эта мера позволит создать новые рабочие места в США. По прогнозам Бундесбанка, экономика Германии в ближайшие месяцы будет продолжать демонстрировать устойчивость благодаря высокой активности в промышленности и строительном секторе.

На первую половину года А.Верников сморит с оптимизмом. Goldman Sachs ожидает, что мировые запасы нефти продолжат снижаться в связи с сокращением добычи в рамках договора ОПЕК и сильным ростом спроса. Goldman Sachs оставил без изменений прогнозы по Brent и WTI - цены во втором квартале должны вырасти до $59 и $57,5 за баррель соответственно. Аналитики Bank of America Merrill Lynch также отметили ряд положительных рисков для нефти: рост спроса на нефть выше ожиданий, геополитические риски и усиление инфляции.

Рынок акций РФ будут разгонять наверх, когда станет известна точная дата очной встречи президентов США и России. Пока дипломаты не обсуждали дату этой встречи. Вероятно, короткая встреча будет на по полях саммита "двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля, но под нее рынок сильно разогнать не удастся. Вообще, фактор Д.Трампа сейчас даже важнее фактора нефти. Д.Трамп косвенно дирижирует ценами на нефть, и своими действиями он может ускорить или замедлить рост мировой экономики, отмечает А.Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции АО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-19,1%), АО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-10,8%), QIWI (MOEX: QIWI) (-7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-6,7%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-5,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-4%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4%), а также дочки Россетей" - "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-5%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-3,5%).

Подорожали бумаги ПАО "Единые техно системы" (MOEX: UTSY) (+12,5%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+4,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+3%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+3%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+2,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 24,698 млрд рублей (из них 4,941 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).