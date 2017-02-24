24 февраля 2017 года 10:22
Рубль в начале торгов пятницы растет, отыгрывая подъем нефтяных цен четверга
Москва. 24 февраля. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов пятницы, рубль немного укрепился к бивалютной корзине на фоне заметно выросших накануне нефтяных цен.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,70-57,81 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,7625 руб./$1 (-31 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 61,265 руб./EUR1 (-8,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 21 копейку по отношению к уровню закрытия среды, составив 59,34 рубля.
Доллар при этом оказался на 28,63 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 81,15 копейки выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост курса рубля к доллару и евро в начале торгов 24 февраля связан с отыгрыванием заметного повышения нефтяных цен, произошедшего накануне, когда российский финансовый рынок не работал из-за праздничного дня в России.
Цены на нефть эталонных марок плавно корректируются вниз в ходе утренних торгов в пятницу после того, как накануне они достигли максимальных отметок за последние 19 месяцев - с июля 2015 года. Это обусловлено менее значительным по сравнению с прогнозом повышением запасов топлива в США на прошлой неделе. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:03 МСК подешевели на 0,35% - до $56,38 за баррель. На торгах в предыдущий рабочий день их цена поднялась на 1,33%, завершив день на уровне $56,58 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в пятницу снизились также на 0,35% - до $54,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии они прибавили в цене 1,6% и закончили торги на уровне $54,45 за баррель.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 564 тыс. баррелей и достигли 518,683 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,4 млн баррелей. Американский институт нефти (API) ранее сообщал, что резервы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 884 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. По данным Минэнерго, добыча нефти в США поднялась на минувшей неделе до 9,001 млн баррелей в сутки против 8,977 млн б/с неделей ранее. Производство превысило отметку в 9 млн б/с впервые с апреля прошлого года.
Опубликовано: /Финмаркет/
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