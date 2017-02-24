Рынок акций РФ открылся снижением индексов ММВБ и РТС на 0,2-0,5%

Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,5%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2101,63 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1140,25 пункта (-0,5%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,3%.

Доллар на старте торгов стоит 57,89 рубля (-0,19 рубля к уровню закрытия среды).

В лидерах снижения выступают акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%).

Выросли акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,04%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "префы" "Татнефти" (+1,1%).

Индексы в США в четверг показали смешанную динамику (Dow Jones поставил рекорд на закрытие сессии уже 10-ю сессию подряд - самый длительный такой период с 1987 года), а европейские рынки акций закрылись в "минусе". Инвесторы изучали противоречивую корпоративную отчетность и смешанные сигналы о денежно-кредитной политике США.

Многие руководители Федрезерва на прошлом заседании, завершившемся 1 февраля, выступали в поддержку "довольно скорого" (fairly soon) повышения процентных ставок в США, но предпочли проявить осторожность в ожидании обещанных президентом США Дональдом Трампом стимулирующих мер.

В США руководители промышленных компаний в четверг посетили Белый дом для встречи с президентом Дональдом Трампом. Несмотря на это, отраслевой индекс промпредприятий снизился из-за отсутствия конкретики по программам смягчения налогообложения и другим стимулирующим мерам.

После выхода протокола США снижаются в пятницу фондовые площадки в Азии, поскольку наблюдаемое ослабление доллара оказывает негативное влияние на азиатский экспорт, сообщает агентство Bloomberg. Рынки восприняли документ ФРС как "голубиный", то есть указывающий на то, что скорого повышения процентных ставок (в частности, в марте) ждать не стоит.

Нефть утром в пятницу проседает после роста накануне до максимумов за последние 19 месяцев - с июля 2015 года, сообщает MarketWatch. Это обусловлено менее значительным по сравнению с прогнозом повышением запасов топлива в США на прошлой неделе.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 564 тыс. баррелей и достигли 518,683 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики страны. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,4 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) ранее сообщал, что резервы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 884 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По данным Минэнерго, добыча нефти в США поднялась на минувшей неделе до 9,001 млн баррелей в сутки против 8,977 млн б/с неделей ранее. Производство превысило отметку в 9 млн б/с впервые с апреля прошлого года.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 10:06 МСК в пятницу составила $56,35 за баррель (-0,4% и +1,3% в четверг), апрельская цена WTI - $54,26 за баррель (-0,4% и +1,6% в четверг).