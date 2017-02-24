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24 февраля 2017 года 09:45
Коррекция на отечественном рынке акций затягивается - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В среду наш рынок показал отрицательную динамику - коррекция затягивается, - комментирует заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - С другой стороны, некоторые эксперты нам обещали всякие катаклизмы в связи с тем, что статистически февраль самый плохой месяц в году для индекса S&P-500, а их нет. Мало того, напряженность вокруг долговых проблем Греции пока удается гасить словесными интервенциями". В Европе также не все плохо, уверен эксперт ИК. В этом месяце оказались неожиданно позитивными настроения в деловых кругах Германии, согласно вышедшим результатам опросов немецкого исследовательского института Ifo. Индекс делового климата Ifo вырос до 111 пунктов. Показатель за январь пересмотрен в сторону повышения и составил 109,9 пунктов. Консенсус-прогноз Reuters был падение до 109,6 пунктов. Неожиданный рост Индекса делового климата Ifo Германии говорит в пользу хорошего начала 2017 года для Германии и стран еврозоны, несмотря на беспокойства касательно торговой политики США, Брексита и выборов во Франции, указывает А. Верников. Также превысили ожидания почти все индексы деловой активности в промышленном секторе Германии, Франции и еврозоны в целом. Казалось бы, «экспортоориентированная» экономика Германии должна страдать от протекционистской политики Трампа - на долю США приходится 10% экспорта Германии. Президент США Дональд Трамп грозил обложить немецкие автомобили 35% пограничным налогом. Трамп считает, что эта мера позволит создать новые рабочие места в США. По прогнозам Бундесбанка, экономика Германии в ближайшие месяцы будет продолжать демонстрировать устойчивость, благодаря высокой активности в промышленности и строительном секторе. "На первую половину года мы настроены оптимистично, - резюмирует А. Верников. - Goldman Sachs ожидает, что мировые запасы нефти продолжат снижаться в связи с сокращением добычи в рамках договора ОПЕК и сильным ростом спроса. Goldman Sachs оставил без изменений прогнозы по Brent и WTI – цены во втором квартале должны вырасти до $59 и $57,50 за баррель, соответственно. Аналитики Bank of America Merrill Lynch также отметили ряд положительных рисков для нефти: рост спроса на нефть выше ожиданий, геополитические риски и рост инфляции. Рынок будут разгонять наверх, когда станет известна точная дата очной встречи президентов США и России. Пока дипломаты даже не обсудили дату этой встречи. Вероятно, короткая встреча будет на по полях саммита «двадцатки» в Гамбурге 7-8 июля, но под нее рынок сильно разогнать не удастся. Вообще, фактор Трампа сейчас даже важнее фактора нефти. Трамп косвенно дирижирует ценами на нефть. Своими действиями он может ускорить или замедлить рост мировой экономики. Из выходящей статистики отметим продажи новых домов в США".
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24 февраля 2017 года 20:25
Рынок акций РФ снизился четвертую неделю подряд из-за сохраняющихся распродаж инвесторов, фиксирующих прибыль после ралли 2016 года; индекс ММВБ откатился к уровню конца ноября прошлого года из-за укрепления рубля на фоне подорожавшей нефти и возросшего спроса на рублевую ликвидность для налоговых платежей в конце месяца. читать дальше
.24 февраля 2017 года 19:25
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.24 февраля 2017 года 19:20
Москва. 24 февраля. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" вечером в пятницу; рубль усилил снижение к обеим валютам на фоне ускорившегося падения нефтяных цен. читать дальше
.24 февраля 2017 года 15:45
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.24 февраля 2017 года 14:15
Динамичный рост социальной сети способен принести значительную прибыль будущим акционерам SnapInc - QBF
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.24 февраля 2017 года 11:45
Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ утром в пятницу просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, индекс ММВБ из-за укрепления рубля протестировал рубеж поддержки 2100 пунктов и отскочил. читать дальше
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С выборов президента США, на которых выиграл представитель республиканцев Дональд Трамп, прошло3,5 месяца. За это время индекс S&P 500 вырос на 9,9%, констатирует аналитик QBF Денис Иконников. При разделении индекса на компоненты обнаруживается, что некоторые отрасли, такие как финансы,... читать дальше
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Нефть торгуется у максимума за 19 месяцев, Brent - выше $56,6 за баррель. Фондовые индексы Азии в пятницу снижаются на протоколе заседания ФРС. читать дальше
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Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,5%. читать дальше
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Индексный провайдер MSCI изменил список "тяжеловесов" в индексе MSCI Russia 10/40 после ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени, сообщил "Интерфаксу" аналитик "ВТБ Капитала" Илья Питерский. Как и ожидалось, глобальные депозитарные расписки... читать дальше
.22 февраля 2017 года 19:35
Москва. 22 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине перед праздничным выходным днем на фоне падения цен на нефть ниже $56 за баррель во второй половине дня. читать дальше
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.22 февраля 2017 года 19:10
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