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24 февраля 2017 года 09:30
НОВАТЭК получил место "Магнита" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам пересмотра, как и ожидалось
Индексный провайдер MSCI изменил список "тяжеловесов" в индексе MSCI Russia 10/40 после ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени, сообщил "Интерфаксу" аналитик "ВТБ Капитала" Илья Питерский. Как и ожидалось, глобальные депозитарные расписки (GDR) "Магнита" потеряли место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, уступив его GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK). Сбербанк (MOEX: SBER), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Газпром" (MOEX: GAZP) по-прежнему в списке "тяжеловесов". Все изменения вступят в силу 1 марта. "Магнит" (MOEX: MGNT) более ликвиден, поэтому негативный эффект для бумаг ритейлера, скорее всего, будет менее ощутим, чем позитивный - для "НОВАЭКа", полагает И.Питерский. Фонды под активным управлением, специализирующиеся на инвестициях в Россию, широко используют индекс MSCI Russia 10/40.
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