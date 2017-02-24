НОВАТЭК получил место "Магнита" в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам пересмотра, как и ожидалось

Индексный провайдер MSCI изменил список "тяжеловесов" в индексе MSCI Russia 10/40 после ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь с 22 на 23 февраля по московскому времени, сообщил "Интерфаксу" аналитик "ВТБ Капитала" Илья Питерский.

Как и ожидалось, глобальные депозитарные расписки (GDR) "Магнита" потеряли место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, уступив его GDR "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK). Сбербанк (MOEX: SBER), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и "Газпром" (MOEX: GAZP) по-прежнему в списке "тяжеловесов".

Все изменения вступят в силу 1 марта.

"Магнит" (MOEX: MGNT) более ликвиден, поэтому негативный эффект для бумаг ритейлера, скорее всего, будет менее ощутим, чем позитивный - для "НОВАЭКа", полагает И.Питерский.

Фонды под активным управлением, специализирующиеся на инвестициях в Россию, широко используют индекс MSCI Russia 10/40.