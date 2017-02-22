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22 февраля 2017 года 19:30

Рынок акций РФ в среду упал к поддержке 2100п по ММВБ, лидировали в откате Россети и ФСК

Москва. 22 февраля. Рынок акций РФ в среду обновил минимум индекса ММВБ с конца ноября (индикатор протестировал поддержку 2100 пунктов) из-за предпраздничных распродаж на фоне снижения нефти; лидировали в откате бумаги "Россетей" и "ФСК ЕЭС" из-за разочарований уровнем планируемых дивидендов за прошлый год.

По итогам торгов индекс ММВБ упал до 2106,3 пункта (-1%, минимум дня - 2094,85 пункта), индекс РТС - до 1146,01 пункта (-1,4%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,9%.

Доллар вырос до 57,9 рубля (+0,5 рубля).

В лидерах отката выступили бумаги "Россетей" (-5,9% и -1,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (-5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8% и -2,1% "префы").

Выросли акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Мосбиржи" (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%) и "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%).

Поддержку акциям "Газпром нефти" оказал неплохой отчет за 2016 год по МСФО: чистая прибыль компании выросла за год на 82,5% - до 200 млрд рублей, хотя консенсус-прогноз предполагал рост прибыли до 202,6 млрд рублей. Чистая прибыль "Газпром нефти" в четвертом квартале 2016 года составила 53 млрд рублей, прогноз составлял 55,1 млрд рублей.

Акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) просели на 2%. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 2016 год составила 181 млрд рублей, что вдвое меньше показателя предыдущего года. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали прибыль за 2016 год в размере 184 млрд рублей.

Акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) подешевели на 0,8% - до 3175,5 рубля. Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций "ЛУКОЙЛа" с 3350 рублей до 3800 рублей за штуку, а также рекомендацию с "держать" до "покупать".

В среду в Азии динамика фондовых индексов была смешанной (Япония и Китай изменились в пределах 0,2%), вяло растет Европа (DAX, FTSE, S&P 350 прибавляют 0,1-0,3%), но наметилась коррекция с максимумов в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%) и упала нефть.

Инвесторы ждут публикации протокола февральского заседания Федеральной резервной системы США (22:00 МСК), предполагая увидеть в нем сигналы о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики в США.

Накануне глава Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что ФРС не желает удивить рынок своими решениями, и что рост экономики США стабилен и последователен.

Нефть подешевела на ожиданиях очередного роста запасов сырья в США. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent вечером упала до $55,84 за баррель (-1,5%), апрельская цена WTI - до $53,8 за баррель (-1%).

Накануне цена Brent превышала $57 и достигала $57,3 за баррель на заявлениях генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, что соглашение о снижении добычи соблюдается странами на 90% и это привет к снижению запасов; также есть надежда, что в ближайшие месяцы в странах ОПЕК будут еще более высокие показатели по соглашению о сокращении.

В то же время М.Баркиндо отметил, что несмотря на все усилия, "мы далеки от уровня сбалансированности цен". "Поэтому мы по-прежнему ожидаем присоединения к соглашению других производителей нефти", - добавил он.

Как отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров, перед праздничными выходными в РФ инвесторы предпочли сократить свои позиции в акциях российских эмитентов, чему способствовало снижение нефти.

Нефть марки Brent полностью растеряла рост вторника и снижается на опасениях увеличения запасов нефти в США - статистика Американского института нефти выйдет в ночь на четверг. Рынок ожидает, что запасы нефти вновь увеличатся до новых многолетних максимумов.

Начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов обратил внимание на новость о размере дивидендов Сбербанка (акции просели на 0,7% - прим. ИФ) за 2016 год - 20% от чистой прибыли, или более 100 млрд рублей, что в принципе совпало с ожиданиями рынка. Сама по себе дивидендная доходность по акциям Сбербанка величиной менее 3% вряд ли сможет стать достаточным драйвером для дальнейшего роста котировок. Инвесторов больше волнуют перспективы роста прибыли, а также (с учетом того, что именно бумаги Сбербанка являются фаворитом у нерезидентов) геополитические изменения в мире, затрагивающие отношения Москвы и Запада.

Команда президента США Дональда Трампа пока шлет противоречивые сигналы Кремлю, но последнее заявление Белого Дома о том, что с Россией будут стараться найти общий язык в сфере борьбы с терроризмом и в развитии экономики, трейдеров должно обрадовать. На следующей неделе, 2 марта, Сбербанк представит отчетность за 2016 год (она обычно выходит весьма неплохой, принимая во внимание фактически монопольное положение Сбербанка на финансовом рынке России), и проведет конференцию для инвесторов, вероятно, с участием главы банка Германа Грефа. Комментарии первого лица в отношении стратегии госбанка могут теоретически произвести впечатление. Так что надежды на рост акций Сбербанка, памятуя о его недооценке по мультипликаторам относительно зарубежных аналогов, остаются, считает аналитик.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, нефти Brent не хватило импульса, чтобы отстоять психологический уровень $57 за баррель, в результате покупки сменились распродажами.

При этом поддержку индексам не оказало решение Moody's улучшить прогнозы рейтингов ряда российских организаций до "стабильного" с "негативного". В своих действиях агентство сослалось на принятие властями России среднесрочной стратегии, предусматривающей снижение зависимости от нефтегазовых доходов. При этом в Moody's подчеркнули, что в настоящее время экономика страны восстанавливается после почти 2-летнего спада.

Помимо дешевеющей нефти, российских инвесторов сдерживали два фактора - публикация протокола январского заседания ФРС и длительные выходные в России. В последнее время Федрезерв заметно ужесточил риторику, но неопределенность по-прежнему присутствует.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов, результаты российского рынка с начала года не впечатляют: индекс ММВБ упал почти на 6%, долларовый РТС просел почти на 1%, в то время как индекс MSCI EM вырос на 9,4%. И это при том, что фундаментально российская экономика выглядит одной из лучших: PMI существенно выше 50 пунктов, рост промышленного производства в январе приблизился к 3%, а инфляция уже ниже 5%.

Снижение рынка вызвано фиксацией прибыли иностранными инвесторами после внушительного роста в течение всего 2016 года, когда в российские активы наблюдался сильный приток иностранных денег, в том числе в акции (акции Сбербанка, индикатора интереса к РФ, выросли в прошлом году на 85%).

Вторая причина снижения спроса на рублевые активы - укрепление рубля. Доля экспортеров на российском рынке акций близка к 70%, и сильное укрепление рубля - это угроза рентабельности. Особенно в случае металлургов и производителей удобрений. Нефтегазовым компаниям чуть проще, укрепление рубля компенсируется ростом цен на нефть, чего не скажешь про другие ресурсы. С другой стороны, если тренд в рубле развернется, то именно эти компании могут выйти на первый план.

Сейчас разумно придерживаться консервативной стратегии, аккуратно наращивая позиции на просадках. Российский рынок воспринимается инвесторами как довольно дорогой, относительно исторических уровней, и на этом фоне коррекция может затянуться. Однако с учетом перспектив восстановления экономики, дивидендной доходности и кредитного качества компаний российский рынок акций остается крайне привлекательным, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-14,3%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-11,7%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-7,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-5,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-5,4%).

Подорожали бумаги АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (+13,7%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+6,2%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+1,7%), "Мегафона" (MOEX: MFON) (+1,7%), QIWI (MOEX: QIWI) (+1,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,743 млрд рублей (из них 6,768 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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