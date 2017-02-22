Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне падения цен на нефть ниже $56 за баррель

Москва. 22 февраля. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль усилил снижение к бивалютной корзине перед праздничным выходным днем на фоне падения цен на нефть ниже $56 за баррель во второй половине дня.

Курс доллара США составил 57,88 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 48 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,06 руб./EUR1, повысившись на 49 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 48,09 копейки, до 59,31 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро вечером 22 февраля на фоне усиления во второй половине дня снижения цен на нефть, а также в связи с закрытием длинных позиций в основных валютных парах перед праздничным выходным днем на "Московской бирже" 23 февраля.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в среду, поскольку инвесторы сомневаются в действенности предпринимаемых странами-членами ОПЕК и другими государствами мер по сокращению добычи, а также опасаются дальнейшего увеличения запасов топлива в США. Участники рынка также ждут данных о запасах нефти в США, которые на этой неделе будут обнародованы в четверг вместо традиционной среды в связи с тем, что на этой неделе был выходной день в понедельник. Аналитики в среднем ожидают, что за минувшую неделю резервы выросли на 3,5 млн баррелей.

Цена апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшилась на 1,41% - до $55,86 за баррель. Котировки фьючерсных контрактов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени опустились на 0,98% - до $53,8 за баррель.

По словам начальника отдела валютных операций Росевробанка Романа Фролова, в среду рубль отошел от своих локальных максимумов, причинами чего послужили закрытие позиций со стороны основных участников торгов перед длительными выходными, снижение цен на нефть ниже отметки в $56 за баррель, а также рост доллара на мировом валютном рынке. Поддержку рублю, по словам аналитика, оказали налоговые платежи. "В целом рынок занял выжидательную позицию, так как основных участников торгов не будет несколько дней. В пятницу торги будут неликвидные из-за того, что большинство операторов будет отдыхать, причем к длинным выходным все подготовились заранее - закрытие позиций перед праздничными выходными шло и вчера, и сегодня", - отметил аналитик.

При этом, по словам Р.Фролова, не исключены резкие движения на рынке нефти после публикации данных по запасам нефти в США, публикация которых состоится 23 февраля, во время выходного дня на "Московской бирже", что окажет влияние на курс рубля. "Выйдем с выходных, увидим", - подчеркнул он.

По мнению главного аналитика ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, "основной причиной укрепления зарубежной валюты стало снижение цен на нефть: если ранним утром котировки марки Brent находились вблизи $57 за баррель, то во второй половине дня они скорректировались ниже $56 за баррель".

Старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова указала, что "рубль в среду движется в точности так, как и на прошлой неделе в период резких всплесков активности институциональных инвесторов". "Здесь или Минфин разом выкупает весь недельный лимит валюты, или кто-то из хедж-фондов работает в собственных интересах", - полагает она. В целом, по словам А.Бодровой, "вариантов для укрепления рубля пока остается больше, чем для снижения, но торги вплоть до конца недели будут заключены в рамки 57,1-58,65 руб./$1 и 60,3-62,0 руб./EUR1. Курсы ЦБ на данный момент благоприятны для приобретения валюты".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 23-27 февраля на 38,28 копейки, до 57,4762 руб./$1, и понизил курс евро на 75,55 копейки, до 60,4535 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 16,92 копейки по отношению ко вторнику и составил 57,6304 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды снизился на 6,2 копейки по отношению к 21 февраля и составил 57,7581 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 411,865 млн, из которых $1 млрд 170,361 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 241,504 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 58,35 копейки по отношению ко вторнику - до 60,5038 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды снизился на 18,08 копейки по отношению к 21 февраля и составил 60,7402 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR468,148 млн, из которых EUR231,096 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR237,052 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду снизились по отношению к предыдущему дню. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 5 базисных пункта (б.п.) - до 10,36% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 10,43% годовых. Ставки среднесрочных МБК (1-6 месяцев) остались на уровне предыдущего дня. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне 10,49% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев - на уровне 10,5% и 10,48% соответственно.