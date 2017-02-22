Цены евробондов РФ в среду немного подросли вместе с UST

Москва. 22 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду умеренно подросли вслед за американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries), а также на фоне ожиданий прогресса в российско-американких отношениях. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:23 МСК выросла на 7 базисных пунктов, составив 120,22% от номинала, что соответствует доходности 2,35% годовых (минус 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:23 МСК выросла относительно итогов 21 февраля на 6 базисных пунктов, составив 101,0% от номинала. Их доходность снизилась на 3 пункта - до 1,56% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился по сравнению с предыдущим торговым днем на 3 пункта и составил 79 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 8 базисных пунктов - до 113,1% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 4,98% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 8 базисных пунктов - до 109,18% от номинала (доходность выросла всего на 0,5 пункта и составила 4,98% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 4 базисных пункта, до 104,9% от номинала (доходность снизилась на 0,6 пункта - до 4,11% годовых), с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 107,65% от номинала (доходность снизилась на 0,7 пункта - до 3,56% годовых).

Как сообщил в интервью "Интерфаксу" начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев, активность на рынке еврооблигаций в предпразничный день (День защитника Отечества) была невысокой.

"Утром еще был некоторый оптимизм, связанный с ожиданиями политического сближения между Россией и США, что вылилось в попытки роста цен евробондов и укрепление рубля. Однако достаточно быстро спрос улетучился, цены бондов плавно сползли обратно и залегли в боковик при минимуме сделок. Не отмечалось особого интереса на покупку и в секторе рублевых ОФЗ, что в целом характеризует картину текущего скептического отношения инвесторов к "российскому риску". Так, например, Минфин в среду размещал два выпуска ОФЗ на 30 млрд рублей, на аукционе по 6-летним облигациям (выпуск 26220) объемом 20 млрд рублей было размещено бумаг всего на 13,7 млрд рублей. Минфину пришлось дать значительную премию к рынку, цена отсечения на аукционе составила 8,49% годовых, что для последнего времени достаточно много", - сказал он.

"Возвращаясь к еврооблигациям, можно сказать, что, несмотря на падение интереса к российским активам, цены не снизились. Поддержку рынку оказывает сокращение доходностей US Treasures - например, по 10-летним UST доходность сократилась на 5 базисных пунктов. В последнее время доходности UST составляли 2,45-2,5% годовых, а теперь они опустились ниже 2,4% - это является некоторым стабилизатором, толкающим рынок евробондов вверх. В целом же, до конца текущей недели вряд ли стоит ожидать каких-то серьезных подвижек на рынке еврооблигаций из-за выходных дней в России - полноценную картину мы увидим уже в понедельник", - заключил С.Агарзаев.