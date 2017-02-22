Альфа-банк снизил рейтинг GDR Mail.ru до "держать" в связи с ростом котировок

Альфа-банк повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru c $20,10 до $23 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $20,35 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $20,9 за штуку.