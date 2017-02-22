Укрепление рубля с начала года обусловлено стечением разовых факторов и не является устойчивым - УК "Альфа-Капитал"

"В объяснениях укрепления рубля с начала года, как оказалось, был упущен один важный аргумент: влияние покупки/продажи валюты населением. И свежие данные по РФ показали, что совершенно напрасно. Особенностью оценки реальных располагаемых денежных доходов населения Росстатом является учет покупок и продаж валюты населением. Покупки валюты уменьшают реальные располагаемые доходы (так как на руках остается меньше рублей), а продажи, наоборот, увеличивают. Судя по расхождению динамики реальных заработных плат и реальных располагаемых доходов, в прошлом году люди активно покупали доллары и евро: при росте (пусть и небольшом) реальных заработных плат реальные располагаемые доходы снижались на 4-8% к уровням прошлого года. Но в январе все изменилось. Реальные располагаемые доходы вдруг подскочили на 8,1% при ожиданиях падения на 2,9% (опрос Bloomberg). Конечно, из этой цифры нужно вычесть 4%, которые дала единовременная выплата 5 тыс. руб. всем пенсионерам, но оставшиеся 4,1% указывают на то, что люди в январе начали продавать валюту. И, скорее всего, продолжили в феврале. Это не отменяет важности высоких цен на нефть и привлекательности российского рынка для иностранных инвесторов, но подтверждает тезис о том, что укрепление рубля с начала года обусловлено стечением разовых факторов и не является устойчивым", - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов.